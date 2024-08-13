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Medya Abdulkadir Selvi'den olay "Ekrem İmamoğlu" iddiası! Yer yerinden oynayacak
Medya

Abdulkadir Selvi'den olay "Ekrem İmamoğlu" iddiası! Yer yerinden oynayacak

Yeniakit Publisher
2024-08-13 11:10:00 -
Abdulkadir Selvi'den olay "Ekrem İmamoğlu" iddiası! Yer yerinden oynayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP içinde bir grubun cumhurbaşkanı olmasını istediğini belirttiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, yerine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı bırakmayı istediği iddiasında bulundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP içinde bir grubun cumhurbaşkanı olmasını istediğini belirttiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, yerine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı bırakmayı istediği iddiasında bulundu.

“CHP’de bir grup Ekrem İmamoğlu’nu oturtacak koltuk bulamıyor. Bir grup cumhurbaşkanlığı seçiminden 1.5 yıl önce istifa edip, seçim kampanyasına başlamasını öneriyor. Sanki İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı kesinmiş gibi” diyen Selvi, şunları aktardı:

“Ekrem İmamoğlu’nun da başarılı bir seçim kampanyası için Cumhurbaşkanlığı seçiminden 1-1.5 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa edeceği söyleniyor. Yerine ise Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı düşünüyormuş.”

“CHP’liler Sinem Dedetaş ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yakınlığı Erdoğan-Binali Yıldırım ilişkisine benzetiyorlar” diyen Selvi, “Ben Ekrem İmamoğlu’nun yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ı aday göstereceğini düşünüyordum. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olunca yerine Murat Çalık’ı önermişti. Ama son günlerde aldığım bilgiler o yönde değil. Murat Çalık’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı istediği ve bu nedenle de mesafeli oldukları söyleniyor. İmamoğlu, Sinem Dedetaş diyormuş” dedi.
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Yorumlar

Murat

Sıkıntı yok imamınoğluda oynasın son kozunu alsın boyunun ölçüsünü reis bile 2017 de başkanları görevden aldığında anketçi kılıklı ya da içerden gibi görünüp namussuzca yalan yanlış bilgilendirme ile yanıltıldığı için bin pişman ve şu an onun bedelini ülke ödüyor ve toplayamıyor ortalığı gerçi ekonomiyi ve ülkeyi terörize edenlere ülkeyi cehennem etmediği içinde oy kaybı var ama akıllı olunursa bunların defteri sandıkta toptan dürülür adamlar kendileri inanamadılar seçimi aldıklarına ak partinin seçmeni sandığa gitmemiş olsada şimdi zaten onun telaşındalar kaynaklar bir kesilsin göreceğiz elemanları nasıl üç büçuk atacaklar

Heidelberg

SU RUM BOZMASINI SECENLERE YAZIKLAR OLSUN......... ISTANBULUN ICINE S...I........... IBB NIN PARASINI ROMADA ALMANYADA PARISDE YIYEN BU....... RUM TOHUMU.....SONUNDA NALLARI DIKECEK..........
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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