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Medya Abdulkadir Selvi’den, eski AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu için olay sözler! Çok ama çok sert çıktı
Medya

Abdulkadir Selvi’den, eski AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu için olay sözler! Çok ama çok sert çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-15 12:15:00 -
Abdulkadir Selvi’den, eski AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu için olay sözler! Çok ama çok sert çıktı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun, milletvekilliği için “Hayatımın en büyük hatasıydı” itirafına tepki gösterdi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun, milletvekilliği için “Hayatımın en büyük hatasıydı” itirafına tepki gösterdi.

Selvi, “İlk fırsatta Kenan Sofuoğlu’na işkence yaptıkları bir yer olup olmadığını soracağım. Çünkü anlattıkları yürek paralayacı. İnsanlık tarihi ‘milletvekili’ yapılmak gibi ağır bir zulüm görmemiştir. Bir insana bu kadar ağır yüklenilmez ki canım! Ne yapmışlar diyeceksiniz? Daha ne yapsınlar, AK Parti tutmuş Kenan Sofuoğlu’nu milletvekili yapmış” diye yazdı.

Sofuoğlu’nun Meclis’e Lamborghini spor arabasıyla gelmesini, ayaklarını masanın üzerine uzatıp danışmanlarıyla çektirip “emir erlerim” diyerek paylaştığı fotoğrafı hatırlatan Selvi, “Lüks yaşamını, israfı, gariban halkımızın gözünün içine soka soka yaşasın. Ama 5 yıllık vekilliği sırasında Meclis kürsüsüne çıkıp konuşma yapmasın, seçildiği bölgenin sorunlarıyla ilgilenmesin, Türkiye’nin sorunlarına kafa yormasın. Ama Kocaeli’den seçmenler kendisini aramak gibi ‘hadsizlikte!’ bulununca ‘Böyle bir zulüm, böyle bir işkence çekilir mi?’ diye isyan etsin. O zaman istifa etmeyi bile düşünmüş. Etseydin kardeşim. Seni zorla tutan mı vardı?” ifadelerini kullandı.

Selvi, “Ama suç Kenan Sofuoğlu’nda değil, onu milletvekili yapanda” dedi.
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