Abdulkadir Selvi'den Erdoğan'la ilgili "yok artık" dedirten iddia! Yine aynı sakızı çiğnedi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin Kızılcahamam'da yaptığı değerlendirme toplantısının tamamlandığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelerinden çıkardığım sonuç, politika ve uygulamalarda çok köklü bir değişime hazırlanıyor. Buna bir paradigma değişimi diyebiliriz" diye yazdı.

AK Parti'nin kendi değerlerini aradığını kaydeden Selvi, "Erdoğan 'Türkiye’nin geleceği de daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlüktedir' diyerek çerçeveyi çizdi. 28 Şubat’tan mahkûm olan emekli generallerin affedilmesi bunun ilk halkasıydı. Cumartesi Anneleri’nin Taksim’de eylem yapmalarına 5.5 yıl sonra izin verilmesi bunun ikinci halkasıydı. Üçüncü sırada Osman Kavala ve Gezi’den dolayı mahkûm olanlar olabilir. Sonra bu zemin üzerine yeni bir siyaset inşa edilecek" ifadelerini kullanarak yine "Kavala" ve "Gezi" sakızını çiğnedi.



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