Abdulkadir Selvi'den Erdoğan'a çağrı! Tüm Türkiye’nin gözü orada

Zor koşullarda yaşayan ve alım gücü her geçen yıl eriyen emeklilere yapılan yüzde 25 zam, hayal kırıklığına yol açtı. Asgari ücret artışı ve memurlara yapılan yüksek zam oranı yanında düşük kalan artış milyonlarca emekliyi derinden üzdü.

Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili yasal düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşarak yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin görüşmeleri Meclis'te başlamadan önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a kritik bir çağrı Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'den geldi.

Selvi, "Emeklilerin gözü Erdoğan’da... Zam oranının artırılmasını istiyorlar" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“En düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarılarak yapılan yüzde 85 oranındaki artış ve asgari ücretin ikinci dönemde yüzde 34 oranında artırılması nedeniyle yüzde 25’lik zam emekliyi memnun etmedi. Emekli maaşı çalışana göre birkaç kademe geriledi. Emeklilerimiz zaten zor koşullarda yaşıyorlar.

En büyük sıkıntıyı çeken kesim olmasına rağmen Erdoğan’a en büyük desteği de emeklilerimiz veriyor. Emeklilere zam oranı önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek kesinleşecek. Emeklilerin gözü Erdoğan’da. Umutları yine Erdoğan. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye zam oranının artırılması yönünde talimat verirse, Meclis’te bir önergeyle bu oran artırılır.

Emekliler, seçimde Erdoğan’a çok güçlü bir destek verdiler. Bu kez de emekliler Erdoğan’dan ek bir destek talep ediyorlar.”