Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken yazı! Erdoğan'ı hiç bu kadar öfkeli görmemiştim

Cumhurbaşkanı'nın İsrail ve ABD'yi sert bir dille eleştirdiği bir dönemde, Abdulkadir Selvi, Tayyip Erdoğan'ın Filistin'e olan bağlılığını ve bölgedeki katliamlara olan öfkesini kaleme aldı. Erdoğan’ın, grup toplantısında konuşmasının tamamını İsrail’in Gazze’deki katliamına ayırdığına dikkat çeken Selvi, Cumhurbaşkanı'nı hiç bu kadar öfkeli görmediğini belirtti. Selvi, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan grup toplantısında iç siyasete ilişkin mesajlar bekliyorduk.

Ama neredeyse o konuya hiç girmedi. Konuşmasının tamamını İsrail’in Gazze’deki katliamına ayırdı.

Erdoğan öfkeliydi. Ne cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı gece ne de yerel seçimlerde AK Parti’nin ikinci sıraya düştüğü gece öfkeli olarak görmedim. Tam tersine sandıktan çıkan sonucu kabullenme hali vardı.

FİLİSTİN DAVASINA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Bu kez öfkesinin temelinde İsrail’in Gazze’deki katliamı vardı. Özellikle de Refah’ta çadır kentlerde insanların diri diri yanarak can verdiği olay vardı. İnsan olup da bu katliam karşısında öfkelenmemek mümkün mü? Hele bir de kendini Filistin davasına adamış olan Recep Tayyip Erdoğan olursa... Hep söylüyorum Filistinliler, Filistin davasından vazgeçse Erdoğan Filistin davasından vazgeçmez.

YÜREĞİNDE FIRTINALAR KOPMUŞ

Atılan bombalardan başı kopmuş, babasının kucağında yanan etleri dökülen çocuğun görüntüsü hepimizin dünyasını kararttı. Ama belli ki Erdoğan’ın gönül dünyasında fırtınalar koparmış. “Görüntülere bakmaya kalp, can dayanmıyor. Bir baba, kafası kopmuş bebeğini dünyanın, insanlığın vicdanına gösteriyor. 15 bin masum çocuktan ne istediniz?” diye kükredi. (...)"