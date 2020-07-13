Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken sözler: Bu isimler tarihteki mümtaz yerlerini aldılar

Abdulkadir Selvi, ‘İki kahraman: Menderes ve Erdoğan’ başlıklı yazı kaleme aldı.

Selvi yazısında, ‘Menderes ve Erdoğan, biri ezanı aslına çevirdiği, diğeri ise Ayasofya’yı açtığı için İslam dünyasının duasını kazanıp tarihin şeref levhaları arasında yerlerini aldılar’ ifadelerine yer verdi.

Ayasofya kararını verenleri alkışlıyorum diyen Selvi emeği geçen isimlerden bahsetti.

İşte yazının bir kısmı,

14 Mayıs 1950’de seçimleri kazanıp iktidar olduktan sonra Menderes’in ilk icraatlarından biri ezanı Arapça aslına çevirmek olmuştu.

Başbakan Menderes, Türkçe ezanın kaldırılmasıyla ilgili ilk teklifi veren milletvekillerinden biriydi. Türkçe ezan konusu DP içinde krize yol açmış, Cumhurbaşkanı Celal Bayar kanunu onaylamayınca, Menderes Başbakanlık’tan istifa edip Mersin’e gitmişti. Menderes, Mersin’de coşkulu kalabalıklarca karşılanmıştı. Celal Bayar’ın geri adım atması üzerine Menderes istifasını geri çekmiş, minarelerden Arapça ezan okunmaya başlamıştı. Menderes ezanı aslına çevirdiği için milletimizin gönlünde taht kurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini sağladı. Milletin 86 yıllık hayalini yerine getirdi. Geçmişte başörtüsü yasağını kaldırıp 15 Temmuz’da darbeye karşı direnen Erdoğan, Ayasofya kararıyla tarihteki yerini aldı.

Menderes ve Erdoğan, biri ezanı aslına çevirdiği, diğeri ise Ayasofya’yı açtığı için İslam dünyasının duasını kazanıp tarihin şeref levhaları arasında yerlerini aldılar. Bu millet onları unutmayacak.

İkisinden de Allah razı olsun.

Bu kararı verenleri alkışlıyorum

Tarih 10 Temmuz 2020

İsimler: Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçıl, üye Ali Ürker, üye Ömer Civri, üye Abdullah Aygün, üye Lütfiye Akbulut.

Bu tarihi ve bu isimleri tarihe not düşmek için yazdım. Onlar zaten Ayasofya’yla ilgili kararlarıyla tarihteki mümtaz yerlerini aldılar. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet’in vasiyetine uygun olarak cami olarak kullanılması kararıyla Ayasofya’nın tarihinde yeni bir sayfanın açılmasını sağladılar.

Bu kararı alan Danıştay 10. Dairesi üyelerini tebrik ediyorum. Şimdiye kadar Ayasofya konusunda hep hayal kırıklığı yaşatan Danıştay’ın yasakçı kararlarını tarihe gömüp bize “Danıştay’da hâkimler var” dedirttikleri için hepsini alkışlıyorum.