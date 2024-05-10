Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken “HDP” çıkışı! İşte kapatma davasının uzamasının sebebi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, HDP’ye yönelik açılan kapatma davasının uzamasının sebebinin “500 kişiye siyasi yasak istenmesi” olduğunu yazdı. Selvi, “Doğrudan kapatmaya konu olacak fiilleri işleyenler dosyaya konulsaydı, dava bu kadar uzamazdı” dedi.

Selvi, yazısında kapatma davasının sürecini şöyle anlattı:

“17 Mart 2021 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede 687 kişi hakkında siyasi yasak istendi. Anayasa Mahkemesi dosyayı inceledi, usul yönünden şekilsel eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade etti. İddianame şekilsel eksiklikler giderildikten sonra Anayasa Mahkemesi’ne tekrar gönderildi.

Siyasi yasak istenenlerin sayısı 500’e indi. Bu 500 kişinin tamamı savunma verdi. Hepsinin durumu aynı değil. Süre içinde pozisyonları da değişiyor. Ölenler var. Hapis cezası almış olanlar var. Soruşturması ya da yargılaması devam edenler, hakkında hiçbir işlem yapılmamış olanlar var. Siyasi yasak istendiği için usul açısından prosedüre dikkat edilmesi gerekiyor.

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Bu süre zarfında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP davası için ek delil sundu. Kürtçe olan ek deliller Türkçe’ye tercüme edilip üyelere dağıtıldı, ek savunma için HDP’ye gönderildi. Ek delillerin olduğu dosyada ismi geçenlerden bir kısmının HDP kurulmadan önce, örneğin 1992 yılında Kürtçe propaganda konuşması yaptığı tespit ediliyor. HDP, bunun bizim davamızla ilgisi yok diye itiraz ediyor.

Tüm bu zorluklara rağmen kapatma davası sürüyor. 500 kişiye siyasi yasak istenmesi süreci uzatıyor.

Burada 500 kişiye siyasi yasak istenmesi işi uzattı. Doğrudan kapatmaya konu olacak fiilleri işleyenler dosyaya konulsaydı, dava bu kadar uzamazdı.”