Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! Hedefte teröristbaşları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusunda, "İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır" demiş, grup toplantısı sonrası "Müjde dediğiniz Mazlum Kobani mi?" sorusu yöneltildi. Erdoğan soruya ''Niye acele ediyorsun. Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi?'' diyerek yanıt vermişti.

"Sinyal Erdoğan’dan geldi"

29 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyondan izlenimlerini aktardığı köşesinde bu konuya da değinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, PKK ile mücadelede “lider konseptine” geçildiğini belirterek, ABD’nin Bağdadi operasyonunun Türkiye’ye gerekçe olduğunu "ABD’ye hak olan Türkiye’ye niye olmasın? Bir bakmışsınız ki Erdoğan kameraların karşısına geçmiş; Mazlum Kobani, Cemil Bayık ya da Murat Karayılan’ın etkisiz hale getirildiği haberini veriyor. Sinyal Erdoğan’dan geldi, ne yapayım..." yorumunda bulundu.