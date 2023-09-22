Abdulkadir Selvi'den bomba "Erdoğan" iddiası! Ekim ayında...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın New York ziyaretinin ardından kaleme aldığı yazısında, ABD ile bazı gelişmelerin yaşanması sonrası, ABD Başkanı Joe Biden'dan görüşme daveti beklendiğini söyledi.

Selvi, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"Şimdi ekim ayında Meclis açıldığı zaman İsveç’in NATO’ya üyeliğinin Meclis tarafından onaylanması, bununla bağlantılı olmasa da ABD Kongresi’nin Türkiye’ye F-16 satışına onay vermesi... Tüm bunlar sağlanan olumlu zemini güçlendirici etki yapacak. Bu adımlardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkan Biden ile görüşmek üzere ABD’ye davet edilmesi bekleniyor. Türkiye-Amerikan ilişkileri açısından yeni bir döneme giriliyor. Genel kanı Türk-Amerikan ilişkilerinin ekonomik açıdan yeni bir boyuta geçeceği yönünde."



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