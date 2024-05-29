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Medya Abdulkadir Selvi yine bildiğini okudu! İşi gücü bıraktı, bununla uğraşıyor
Medya

Abdulkadir Selvi yine bildiğini okudu! İşi gücü bıraktı, bununla uğraşıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-29 11:35:00 -
Abdulkadir Selvi yine bildiğini okudu! İşi gücü bıraktı, bununla uğraşıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumartesi Anneleri’nin Taksim’deki Galatasaray Meydanı’nda yaptığı eyleme dikkat çektiği yazısında, “Hukuk devletinin gereklerini yerine getirilmesini talep ediyorlar” dedi. Selvi, “Cumartesi Anneleri’nin eylemine izin verildi. Ne oldu? Türkiye rahatladı. Gereksiz bir gerilimin önüne geçilmiş oldu. Şimdi sıra Kavala dosyasında” diye yazarak niyetini açık etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumartesi Anneleri’nin Taksim’deki Galatasaray Meydanı’nda yaptığı eyleme dikkat çektiği yazısında, “Hukuk devletinin gereklerini yerine getirilmesini talep ediyorlar” dedi.

Selvi, “Bu millet AK Parti’yi, 90’lı yılların karanlığına karşı bir ışık olarak, 28 Şubat’ın yasaklarına karşı bir umut olarak iktidara getirmedi mi? O zaman AK Parti’ye yakışan 90’lı yılların karanlığının hesabını sormaktır. Özgürlüklerin, reformların adresi olmaya devam etmektir” ifadelerini kullandı ve lafı döndürüp dolaştırıp "Soros artığı" Osman Kavala'ya getirdi.
Selvi, “Cumartesi Anneleri’nin eylemine izin verildi. Ne oldu? Türkiye rahatladı. Gereksiz bir gerilimin önüne geçilmiş oldu. Şimdi sıra Kavala dosyasında” diye yazarak niyetini açık etti.

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Yorumlar

Tuğrul

Arkadaş bir defa da olsun mahsum insanlar için kalemini oynatsana. Hep vatan hainliğine soyunanları savunur oldunuz...

şüayıp

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