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Medya Abdulkadir Selvi, tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Yeni dönemde...
Medya

Abdulkadir Selvi, tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Yeni dönemde...

Yeniakit Publisher
2023-07-14 12:48:00 -
Abdulkadir Selvi, tüm Türkiye’ye böyle duyurdu! Yeni dönemde...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Yeni bir dönemi başlatıyoruz" sözü ile ilgili, "Yeni dönemde Türkiye’nin ABD ve Avrupa Birliği ile yaşadığı sorunları aşma yönündeki iradesini yansıtıyor" yorumunu yaptı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Yeni bir dönemi başlatıyoruz" sözü ile ilgili, "Yeni dönemde Türkiye’nin ABD ve Avrupa Birliği ile yaşadığı sorunları aşma yönündeki iradesini yansıtıyor" yorumunu yaptı.

Selvi, yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç’in NATO’ya tam üyeliği sürecinin önünü açmasına ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Bunu yaparken de muhataplarından Türkiye’nin güvenlik önceliklerine ve stratejik beklentilerine dair önemli taahhütler aldı. Türkiye’nin ekseni bellidir. Türkiye ne Batı ekseninde, ne Doğu eksenindedir. Türk dış politikasının ana kavramı Türkiye eksenidir.

Bu perspektifle Türkiye yeni dönemde hem ABD hem Avrupa Birliği ile daha yakın çalışmak için bir irade ortaya koydu. Bu irade, karşılıklı olarak ortaya konur ve Türkiye’ye karşı geçmişte yapılan hatalar tekrarlanmazsa bu takdirde Türkiye, Batı ilişkileri restore edilebilir."
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