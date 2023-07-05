Abdulkadir Selvi, pimi çekip bombayı saldı! Ortalık fena karışacak
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup konuşmasının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yazılan mektuplar niteliğinde olduğunu savundu.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup konuşmasının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yazılan mektuplar niteliğinde olduğunu savundu.
Selvi, Kılıçdaroğlu'nun partideki değişim ve liderlik tartışmalarına yönelik söylediği cümleleri hatırlattı.
Selvi, yazısında, "Ekrem İmamoğlu’nun değişime davet manifestosunu açıklamaya hazırlandığı, 'İktidar için değişim' isimli internet sitesinin açılışına saatler kala Kılıçdaroğlu ön aldı. Grup toplantısındaki konuşmasını değişim tartışmalarına ayırdı. CHP’de asıl değişimi kendisinin başlattığını savundu. İmamoğlu’nu hedef aldı. 'Tek adam' dedi. Seçimlerden önce 'Oğlum Ekrem'di. Seçim bitti. İmamoğlu kendisine bayrak açınca oldu 'Tek adam Ekrem'" yorumunu yaptı.
“Kılıçdaroğlu’nun konuşması adeta Ekrem İmamoğlu’na dersler tarzındaydı” diyen Selvi, “ 'CHP’liler kişisel ikbal peşinde koşmamıştır' dedi. Atatürk’ü, İnönü’yü, Ecevit’i, Baykal’ı örnek gösterdi. Ekrem bak, Atatürk bile şahsi ikbal peşinde koşmamış sana ne oluyor, dercesine konuştu. Kılıçdaroğlu’nun CHP grubundaki konuşması tam anlamıyla Ekrem İmamoğlu’na yazılan mektuplar gibiydi” ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO