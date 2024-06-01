Abdulkadir Selvi, o kalleş hamle sonrası böyle duyurdu: Türkiye bu konuda çok kararlı! Nokta

Abdulkadir Selvi, Amerika’nın PKK’ya Suriye’de devlet kurdurma planını yazdı. Planın mimarı olarak Brett McGurk'u gösteren Selvi, PKK’nın bu süreçte isim değişikliği yaparak meşruiyet kazanmaya çalıştığını belirtti. Erdoğan’ın bu plana karşı net mesajlar verdiğini ifade eden Selvi, Hürriyet'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Hiçbir konunun üzerinde bu kadar ısrarla durduğumu hatırlamıyorum.

Çünkü bu olay ülkemiz açısından bir beka sorunu. Amerika’nın oyunu bitmiyor. Irak’ı ve Afganistan’ı işgal eden, Suriye’yi iç savaş bataklığına sokan, Gazze’de ise İsrail’in katliamlarına destek veren Amerika bize bir tuzak kuruyor.

MİMARI MCGURK

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Eğer bir Amerikan planı varsa ondan endişe etmek lazım.

Planın adı PKK terör örgütüne Suriye’de önce özerk bir yönetim kurdurmak sonra bunu PKK devletine dönüştürmek.

Planın mimarı ABD’nin Ortadoğu sorumlusu McGurk.

McGurk olarak yazılır ama PKK’nın hamisi olarak okunur.

(...)

ABD, 11 Haziran’da Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın kontrolünde sözde bir seçim yaptırmayı planlıyor.

(...)

11 Haziran ilk adım olacak. Ancak başlangıç olarak çok tehlikeli bir adım.

Çünkü seçimden sonra ise özerk yönetim ilan etmeye hazırlanıyor.

Böylece PKK, ABD’nin himayesinde uluslararası bir statüye kavuşmuş olacak. Bir terör örgütü meşruiyet elde edecek.

ERDOĞAN’IN UYARISI

Bu konuda kararlı olmalıyız. Askeri harekât gerekiyorsa askeri harekâtı göze almalıyız.

Çünkü ilk adımda başarılı olurlarsa devamı gelir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EFES tatbikatında yaptığı kararlılık vurgusu önemliydi.

Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğüne dair eylemleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde, Suriye ve kuzeyinde terör örgütünün teröristan kurmasına asla izin vermeyecek” dedi.

(...) Bu ses Türkiye’nin sesidir.

Bu uyarı Türkiye’nin uyarısıdır.

11 Haziran’da PKK’ya seçim yaptırmak isteyenlerin bunu dikkate almasında yarar var.

Yoksa Türkiye kararlı.

Nokta..."