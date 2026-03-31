Abdulkadir Selvi: Mutlak butlan işi bu kez ciddiye bindi! AK Parti Özgür Özel'in dokunulmazlığını kaldırmayı tartışıyor

Selvi’nin Özgür Özel ve CHP’yi yazdığı bugünkü köşe yazısı şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma açıldı.

Önce Özgür Özel’in sözlerine bakalım. Özel Kuşadası mitinginde Erdoğan’a, “Kazanmış bir başbakan, bir cumhurbaşkanı olarak geçebilirdin. Yeniden aday olup yenilsen de şerefti, aday olmayıp çekilsen de. Ancak sen bunun yerine cunta başkanı olmayı, darbe yapmayı, bir darbenin başına geçmeyi tercih ettin” diye saldırdı.

ÜÇ YANLIŞ

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a daha önce de “Cunta başkanı, darbe lideri” gibi sözlerle saldırmıştı.

1- Erdoğan geldiği her göreve seçimle gelmiş bir insan. Belediye Başkanlığı, Milletvekilliği, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı gibi görevlere seçimle geldi. Genel ve yerel seçimlerde CHP ile yarıştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’li adaylarla yarıştı. En son seçimde 27 milyon 800 bin kişinin oyuyla seçildi.

Seçimle gelen birisine cunta başkanı, darbe lideri demek yanlıştır.

DEMOKRASİ KAHRAMANI

2- Cunta darbe yapmak için kurulur. Cuntaları demokrasiyi yıkmak için kurarlar. Cuntalar seçilmişlere karşı kurulur. Cuntanın hedefi darbe yapmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 27 Nisan’da e-muhtırayı 15 Temmuz’da ise kanlı darbe girişimini püskürtmüş bir liderdir. Erdoğan cuntalara ve darbelere karşı savaşmış bir liderdir. Savaş uçaklarının Meclis’i bombaladığı bir sırada darbelere karşı mücadele eden Türk demokrasi tarihindeki tek liderdir. Bu yönüyle Erdoğan cunta ve darbe lideri değil, cuntalara ve darbelere karşı savaşmış bir demokrasi kahramanıdır. 12 Eylül ve 28 Şubat darbecilerini yargılayan liderdir. Askeri vesayeti tasfiye eden Cumhurbaşkanı’dır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk demokrasi tarihinde tek örnek. Dünyada ise darbelere karşı savaşan Şili’de Salvador Allende gibi birkaç lider vardır, onlardan başlıcası da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır.

CHP ARTI ASKER EŞİTTİR DARBE

3- Cunta ve darbe denilince akla CHP gelir. İsmet Paşa’nın damadı gazeteci Metin Toker bile, “Asker artı CHP eşittir darbe” demiştir.

Bu tartışmayı burada kesip Özgür Özel’e seslenmek istiyorum. Özgür Bey, CHP tarihinde darbeleri destekleyen lider çoktur ama darbelere karşı savaşmış lider yoktur.

Özgür Bey, Erdoğan’dan darbe lideri çıkmaz ama CHP’den çıkar. Erdoğan’dan çıksa çıksa demokrasi kahramanı çıkar.

Tekrar Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması konusuna dönecek olursak; Özgür Özel hakkında soruşturma açıldıktan sonra dava açılması aşamasına gelince milletvekili olduğu için hakkında fezleke düzenlenip, Meclis’e gönderilir. Yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması gerekir.

Peki Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılanmasının yolunun açılması gündemde mi?

AK PARTİ’DEKİ TARTIŞMA

Özgür Özel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanmış fezlekeler var. Meclis Adalet Komisyonu’nda bekliyor. Şimdiye kadar Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması düşünülmedi. Siyasi centilmenlik kuralları vardır. CHP Genel Başkanı’nın dokunulmazlığı kaldırılmaz. Onunla siyaseten mücadele edilir. Ancak Özgür Özel hakaretlerine son hızla devam edince AK Parti içinde bir tartışma başladı. Bir kesim ‘Özgür Özel’in dokunulmazlığını kaldıralım yargılansın’ diyor. Diğer kesim ‘siyaseten bu doğru olmaz, Özgür Özel’i kahraman yaparız’ diye itiraz ediyor. Ne karar verirler bilemem ama bu tür işlerde sonuçta Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması kime yarar diye bakmak lazım.

YANLIŞ OLUR

Özgür Özel, yüzde 30 oranında oya sahip olan CHP’nin Genel Başkanı. Ancak anketlerde en güvenilir siyasiler sorulduğunda partisinin oy oranının üçte birini ancak alıyor. Topluma güven vermiyor. Son dönemlerde ise serbest düşüşe geçti. Dokunulmazlığının kaldırılması hem siyaseten doğru olmaz hem de Özgür Özel’i kahraman yapar. Siyasi rakiplerle, siyaseten mücadele etmek gerekir.

MUTLAK BUTLAN GELİYOR MU

CHP Kurultayı’yla ilgili “mutlak butlan” kararı tam bir yılan hikayesine döndü. Önce madde madde gidelim. CHP’li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP Kurultayı’nın iptali hakkında dava açtı. Lütfü Savaş’ın talebi kabul edilse CHP’ye “mutlak butlan” kararı alınması gündemdeydi. Ankara 42.Asliye Hukuk Mahkemesi,“konusuz kalması” ve “aktif husumet yokluğu” nedeniyle iptal davasının reddine karar verdi. Yani mutlak butlan kararı vermedi. Lütfü Savaş bunun üzerine kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Şimdi İstinaf Mahkemesi’nden çıkacak karar bekleniyor. Birkaç kez ‘mutlak butlan kararı çıktı, Kılıçdaroğlu şu tarihte CHP’nin başına geçecek’ diye yayınlar yapan gazeteciler oldu. Ama bu haberler doğru çıkmadı. Ben hem onlardan hem de Kılıçdaroğlu ekibinden bağımsız olarak takip ediyorum. Bu kez mutlak butlan işi ciddiye bindi. Ankara kulislerinde İstinaf Mahkemesinin Ankara 42.Asliye Hukuku Mahkemesinin verdiği kararı bozacağı konuşuluyor. Kararı bozup yeniden yargılama yapılması için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesine mi gönderecek, yoksa kendisi doğrudan yargılama yapıp mutlak butlan kararı mı verecek? orası belli değil.

CHP’NİN B PLANI NE

CHP yönetiminde de böyle bir beklenti oluşmuş durumda. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Birgün TV’de Timur Soykan’ın, “Mutlak butlan davasında bir gelişme bekliyor musunuz? Olursa CHP’nin bir B planı var mı” sorusuna, “Bekliyoruz, var” diye cevap vermişti.

İki bilinmeyenli denklem gibi oldu mutlak butlan kararı çıkacak mı, karar çıkarsa CHP’nin B planı ne olacak? Yeni bir parti mi kuracaklar?