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Medya Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun CHP içindeki rakibini açıkladı! Cumhurbaşkanlığı adaylığında onunla kapışacak
Medya

Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun CHP içindeki rakibini açıkladı! Cumhurbaşkanlığı adaylığında onunla kapışacak

Yeniakit Publisher
2024-08-27 15:50:00 - 2024-08-27 11:27:15
Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun CHP içindeki rakibini açıkladı! Cumhurbaşkanlığı adaylığında onunla kapışacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin en önemli rakibinin Mansur Yavaş olduğunu ileri sürdü.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin en önemli rakibinin Mansur Yavaş olduğunu ileri sürdü.

Selvi, CHP içindeki cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemine değindi. Selvi, İmamoğlu'nun en net aday olduğunu vurgularken onun yerine olabilecek adayın CHP Genel Başkanı Özgür Özel değil Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu ifade etti.

Selvi yazısında, "Ekrem İmamoğlu’nun rakibi Özgür Özel değil, Mansur Yavaş. İmamoğlu’nun da Yavaş’ın da avantajlı ve dezavantajlı yanları var. İmamoğlu parti içinde güçlü, Mansur Yavaş’ın ise seçmende karşılığı fazla. Mansur Yavaş’sız yaptıkları hesaplar yanlış kapıya çıkar" dedi.

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