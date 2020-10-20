Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefetin 2023 modelini açıkladı

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü köşe yazısında, muhalefetin 2023 seçimleri için oluşturduğu 'Erdoğan karşıtı cephe'nin detaylarını yazdı.

Bazı kulis bilgilerine ulaştığını söyleyen Abdülkadir Selvi, 2023 seçimleri için muhalefette “Erdoğan gitsin, sonrasını planlarız” yaklaşımının söz konusu olduğunu söyledi.

İşte Selvi'nin köşe yazısından ilgili kısım;

Bazı yazılar erken yazılardır. Bu da onlardan birisi.

Ancak bu, ulaştığım bazı kulis bilgilerini yazmama engel değil. Çünkü 2023 seçimlerine giden yolun yapı taşları şimdiden döşeniyor.

AK Parti ne kadar farkında orasını bilmiyorum ama AK Parti karşıtı cephede çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Buna aslında Erdoğan karşıtı cephe demek daha doğru olur.

"Erdoğan gitsin, sonrasını planlarız”

Muhalefet, 2023 seçimlerini “Erdoğan gitsin” seçimleri olarak ilan etmiş durumda. Hedef öncelikle Erdoğan’ı göndermek. “Erdoğan gitsin, sonrasını planlarız” yaklaşımı söz konusu.

Muhalefet, ittifaklarla yerel seçimlerde sonuç aldı. Şimdi bunun ikinci versiyonu hazırlanıyor. 2023’e yeni ittifak modeli hazırlanıyor. Hedef, Erdoğan’a karşı ortak aday çıkarmak. Bazı ipuçlarına ulaştığım yeni modelin olgunlaşmış halini süreç ilerledikçe öğreneceğiz.

Akşener ve Demirtaş'ın adaylık açıklaması

Ama öncelikle sizi 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Meral Akşener ile Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarına götürmek istiyorum.

Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olunca Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül’ü çatı adayı yapma planı suya düşmüştü. Devlet Bahçeli’nin, “Evine dön” çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da destek vermesi Akşener’in muhalefetin ortak adayı olma umudunu arttırdı. Ancak Akşener, bir şey daha söyledi. “Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin önünü tıkamam” dedi. Selahattin Demirtaş ise “Partiler üstü bir ismin ‘demokrasi blokunun’ oluşmasında kolaylaştırıcı olabileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna “Evet, olabilir” yanıtını verdi.

Akşener de Demirtaş da 2023 için “Adayız” demediler, tam aksine ortak bir aday için feragat edebilecekleri sinyalini verdiler.

Partiler üstü isim kim?

Partiler üstü isim söz konusu olunca geçmişte gözler ya eski cumhurbaşkanlarına ya da Anayasa Mahkemesi başkanlarına çevrilirdi. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Aradığınız o isim benim” dercesine zaman zaman yaptığı çıkışlarla kendini hatırlatıyor. Ekrem İmamoğlu’nun da bu role kendini hazırladığı biliniyor. Ama başka yerlerde başka isimlerin de hazırlandığı bir gerçek.

Yeni modelin iki aşamalı olduğu anlaşılıyor. Birinci adımda Erdoğan’ın tasfiyesi, ikinci aşamada ise muhalefet blokunun yönetimde yer alması.

“Demokrasi bloku” tezini savunan Demirtaş’ın “başkan yardımcılığı ve iki bakanlık” formülünü tartışmaya açmaya hazırlandığı söyleniyor.

İttifakın ana omurgası CHP, İYİ Parti ve HDP

Partiler üstü cumhurbaşkanının başkanlığında CHP, İYİ Parti ve HDP’den birer başkan yardımcısı ve demokrasi blokunu oluşturan partilerin oy oranlarına göre kabinede temsil edildikleri bir ittifak modeli üzerinde duruluyor. Elimizdeki kısıtlı bilgilere göre ittifakın ana omurgasını oluşturan CHP, İYİ Parti ve HDP’ye birer başkan yardımcılığı ile ittifakta yer alan partilerin liderlerinin kabinede yer aldığı ve partilerin oy oranlarına göre temsil edildiği bir formül olgunlaştırılmaya çalışılıyor.

Yeni model üzerinde çalışılıyor

Kimse bana bu model muhalefet partilerinde müzakereye açılmadı demesin. 2018 seçimlerinde ve yerel seçimlerde “muhalefette ittifak” modeli de siyasi partilerde hazırlanmamıştı. Ama bir yerlerde hazırlanıp muhalefete sunuldu.