Abdulkadir Selvi, "Bunu görmezden gelemeyiz" diyerek sert çıktı

Abdulkadir Selvi, Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninden sonra “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” sloganı atarak toplu yemin eden teğmenlerle ilgili kaleme aldığı yazısında “Askeri vesayet dönemlerini çağrıştıran korsan yemin olayını görmezden gelemeyiz. Asker üzerinden siyaset yapmak kadar askerin siyaset yapması da yanlıştır. Genç teğmenlerin disiplinsizliklerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne verdiği zarar hafızalarımızdaki canlılığını korumaktadır" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Üç genç kızımın Harp Okullarının dönem birincisi olmasının gururunu yaşamak istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri bizim gözbebeğimiz: başka bir vatanımız, başka bir ordumuz yok. O nedenle Üçüncü Dünya Savaşı’nın konuşulduğu, İsrail’in savaşı bölgemize yaymaya çalıştığı bir dönemde ordumuzu yıpratmamalıyız. Ama askeri vesayet dönemlerini çağrıştıran korsan yemin olayını görmezden gelemeyiz. Asker üzerinden siyaset yapmak kadar askerin siyaset yapması da yanlıştır. Genç teğmenlerin disiplinsizliklerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne verdiği zarar hafızalarımızdaki canlılığını korumaktadır.

Bizim milletimiz askerini sever. Çünkü biz aynı zamanda asker milletiz. Bizim milletimiz genç teğmenlerin kılıç kuşanmasıyla iftihar eder. Ama bizim milletimiz genç teğmenlerin kendisine kılıç göstermesini sevmez. Çünkü o üniformalar bu devletin verdiği üniformalardır. O kılıçlar bu milletin kuşandırdığı kılıçlardır. Milletin kılıcı, millete çevrilmez.”

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