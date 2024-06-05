Abdulkadir Selvi, "Bu, Türkiye için büyük bir tehdit" diyerek duyurdu! Esed’in sessiz kalması hayra alamet değil

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ABD'nin PKK'ya devlet kurdurma planına dikkat çekti. Türkiye'nin bu duruma izin vermeyeceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığını vurgulayan Selvi, Suriye'de 11 Haziran'da yapılacak sözde seçimlerin Türkiye için büyük bir tehdit oluşturduğunu yazdı. Suriye rejiminin sessizliğinin, Esed'in ABD ve PKK ile anlaşmış olabileceğine işaret ettiğini de belirten Selvi, özetle şunları kaydetti:

"Ortadoğu adeta sorunlar yumağı.

Bu sorunların tam ortasında ise Türkiye var.

Eğer yeni bir erteleme olmazsa haftaya bugün Suriye’de PKK terör örgütü 133 yerde sözde yerel seçim yapacak.

Bu yerler Münbiç’ten başlıyor, Türkiye sınırına kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor.

Bu ilk adım.

(...)

Türkiye, 11 Haziran’daki seçimi yaptırmamakta kararlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kandil’deki terör baronlarının siyaseti dizayn etmesine müsaade etmeyiz. Suriye’de ve Irak’ta terör koridoruna izin vermeyiz” diyerek net bir tavır ortaya koydu. Erdoğan da biliyor ki, 11 Haziran’da PKK’ya sözde seçim yaptıracak olan irade, bir adım sonrasını da planlamış durumda.

12 HAZİRAN’DA NE OLACAK

Eğer 11 Haziran engellenmezse 12 Haziran’da ikinci adım atılacak.

(...) Suriyeliler, vatanlarına sahip çıkmak istiyor ama Suriye rejimi kendi toprakları üzerinde kurdurulmak istenen terör devletine karşı sessiz. Yoksa Esed, PKK ve ABD ile anlaştı mı? Ülkesi bölünürken Esed’in sessiz kalması hayra alamet değil."