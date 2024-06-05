  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Barbar İsrail ABD silahları kullanıyor! İşte Amerikan soykırım silahları!

Suikast timi hazır! Gülen'in yeğeninin itirafları ortalığı iyice karıştırdı

Bunlara oy veren muhafazakârlar alın eseriniz! CHP’li başkandan skandal kadın plajı vaadi

Türk Hava Yolları zirvedeki yerini koruyor! Türkiye’nin en değerlisi! Yüksekten uçmaya devam edecek!

Türkiye Rusya'ya karşı savaşa girip bakın ne yapacak! Eski albay, Ankara'nın 31 ülkeyi ters köşeye düşüreceği hamleyi açıkladı

Almanya’da aşırı sağcı politikacıya bıçaklı saldırı

Annelere her ay verilecek 325 Euro destekte tarih belli oldu!

Allah böyle valilerin sayısını artırsın! Mesaiye geç giden kurum müdürüne öyle bir ders verdi ki...

Bakan Şimşek'ten ''ilk yılın muhasebesi'' paylaşımı

500 ve 1000 liralık banknotlarla ilgili daha önce duyulmadık sözler! Merkez Bankası Başkanı Türkiye'ye duyurdu
Medya Abdulkadir Selvi, "Bu, Türkiye için büyük bir tehdit" diyerek duyurdu! Esed’in sessiz kalması hayra alamet değil
Medya

Abdulkadir Selvi, "Bu, Türkiye için büyük bir tehdit" diyerek duyurdu! Esed’in sessiz kalması hayra alamet değil

Yeniakit Publisher
2024-06-05 17:50:00 -
Abdulkadir Selvi, "Bu, Türkiye için büyük bir tehdit" diyerek duyurdu! Esed’in sessiz kalması hayra alamet değil

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ABD'nin PKK'ya devlet kurdurma planına dikkat çekti. Türkiye'nin bu duruma izin vermeyeceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığını vurgulayan Selvi, Suriye'de 11 Haziran'da yapılacak sözde seçimlerin Türkiye için büyük bir tehdit oluşturduğunu yazdı. Suriye rejiminin sessizliğinin, Esed'in ABD ve PKK ile anlaşmış olabileceğine işaret ettiğini de belirten Selvi, özetle şunları kaydetti:

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ABD'nin PKK'ya devlet kurdurma planına dikkat çekti. Türkiye'nin bu duruma izin vermeyeceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığını vurgulayan Selvi, Suriye'de 11 Haziran'da yapılacak sözde seçimlerin Türkiye için büyük bir tehdit oluşturduğunu yazdı. Suriye rejiminin sessizliğinin, Esed'in ABD ve PKK ile anlaşmış olabileceğine işaret ettiğini de belirten Selvi, özetle şunları kaydetti:

"Ortadoğu adeta sorunlar yumağı.
Bu sorunların tam ortasında ise Türkiye var.
Eğer yeni bir erteleme olmazsa haftaya bugün Suriye’de PKK terör örgütü 133 yerde sözde yerel seçim yapacak.
Bu yerler Münbiç’ten başlıyor, Türkiye sınırına kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor.
Bu ilk adım.
(...)
Türkiye, 11 Haziran’daki seçimi yaptırmamakta kararlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kandil’deki terör baronlarının siyaseti dizayn etmesine müsaade etmeyiz. Suriye’de ve Irak’ta terör koridoruna izin vermeyiz” diyerek net bir tavır ortaya koydu. Erdoğan da biliyor ki, 11 Haziran’da PKK’ya sözde seçim yaptıracak olan irade, bir adım sonrasını da planlamış durumda.
12 HAZİRAN’DA NE OLACAK
Eğer 11 Haziran engellenmezse 12 Haziran’da ikinci adım atılacak.
(...) Suriyeliler, vatanlarına sahip çıkmak istiyor ama Suriye rejimi kendi toprakları üzerinde kurdurulmak istenen terör devletine karşı sessiz. Yoksa Esed, PKK ve ABD ile anlaştı mı? Ülkesi bölünürken Esed’in sessiz kalması hayra alamet değil."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23