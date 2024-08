Abdulkadir Selvi, Ahmet Şık'ı resmen rezil kepaze etti! Bir daha insan içine çıkamaz

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Gezi tutuklusu TİP milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu’nda çıkan kavgayı değerlendirdiği yazısında Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) yüklendi.

TİP'in provokatör milletvekili Ahmet Şık'ı eleştiren Selvi, kürsüdeki sözlerini hatırlatarak, “Can Atalay’ın çıkması için bula bula terörist sevici, devlet düşmanı Ahmet Şık’ı mı buldunuz?” ifadelerini kullandı.

Selvi, “Can Atalay’ın cezaevinden çıkmasını isteyen uzlaşmacı bir dil kullanır. Muhalefetin içinde bu üslupta konuşacak tek bir milletvekili yok muydu? Bu kavganın Can Atalay’a ne faydası oldu? Bahçeli ne dedi: ‘Can Atalay konusu tamamıyla kapanmış.’ Peki şimdi siz Can Atalay’a iyilik mi yaptınız? Can Atalay’ın cezaevinden çıkmasını isteyen muhalefet böyle hareket etmez. Can Atalay, Osman Kavala tahliye olursa elimizde istismar edecek konu kalmaz diye mi düşünüyorlar acaba?” diye yazdı.



