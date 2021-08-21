Abdulkadir Selvi 2013'teki yazısının sebebini açıkladı!
Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 2013 yılında yazdığı 'Hocam Türkiye'ye dön artık' başlıklı yazısına ilişkin açıklamada bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, sürekli hedef alınan 9 aralık 2013 yılında yazdığı 'Hocam Türkiye'ye Dön Artık' başlıklı yazısına ilişkin açıklamada bulundu.
'FETÖ'yü ABD'nin kontrolünden kurtarmak için yazılmıştır'
Abdulkadir Selvi, şunları söyledi:
"9 Aralık 2013 tarihli, 'Hocam Türkiye’ye dön artık' başlıklı yazım sayın Erdoğan’ın 15 Haziran 2013 tarihinde yaptığı Türkiye’ye dön çağrısından sonra FETÖ’yü ABD’nin kontrolünden çıkarmak için yazılmıştır. FETÖ, Türkiye’de olsa bugün yeri cezaevi olurdu, Pensilvanya değil."