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Abdülkadir Ömür'e Premier Lig'in dev kulübü talip oldu!

Trabzonspor'un genç yıldızlarından Abdülkadir Ömür'e, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool talip oldu.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:23
Abdülkadir Ömür'e Premier Lig'in dev kulübü talip oldu!

Trabzonspor camiası Yusuf Yazıcı-Lille trafiğine yoğunlaşırken, Bordo-Mavili altyapıdan yetişen bir diğer yıldız Abdülkadir Ömür için de dünya devi yeniden devreye girdi. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'un, 20 yaşındaki futbolcu için Fırtına'nın kapısını çalacağı kaydedildi.

Karadeniz devi, genç oyuncusunu en az bir sezon daha takımda tutmak isterken, İngiliz ekibi de birçok kulübün radarında olan Abdülkadir'i bir an önce kapmak istiyor.

Çalışma izni alamayacak

Kırmızılar, Karadeniz ekibini ikna edecek formülü de buldu. Abdülkadir'in henüz milli takımda fazla süre alamamış olması nedeniyle İngiltere Futbol Federasyonu'ndan çalışma izni alamayacak olması transferin önünü açıyor.

Liverpool, Abdülkadir'in bonservisini şimdiden almak isterken, başarılı oyuncuyu da bir sene yine Trabzonspor'a kiralayacak. Böylece hem Fırtına'nın istediği olmuş olacak hem de Abdülkadir, milli takımda oynarsa gelecek sezon için çalışma izni alabilecek. İngiliz temsilcisinin önümüzdeki günlerde bu teklifle Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:23
  1. Trabzonspor
  2. Abdülkadir Ömür
  3. Liverpool
  4. Premier Lig
  5. İngiltere

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