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Abdülkadir Ömür'e 20 milyon Euro'luk teklif!

İngiliz basını, Liverpool'un Trabzonspor'da parlayan genç yıldız Abdülkadir Ömür için 20 milyon Euro teklif ettiğini öne sürdü.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:46
Abdülkadir Ömür'e 20 milyon Euro'luk teklif!

Liverpool’a yakın İngiliz haber siteleri, Trabzonspor’un yıldız oyuncusuna Kırmızılar’ın 20 milyon Euro teklif ettiğini öne sürdü. 20 yaşındaki oyuncu için görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

Trabzonspor’un gözdesi Abdülkadir ve Yusuf’un peşini Avrupa’nın ünlü kulüpleri bırakmıyor. Karadeniz ekibinin bu sezon Avrupa Ligi’nde vitrine koyma ve daha iyi bir paraya satma hesapları yaptığı Yusuf ve Abdülkadir için yine cazip teklifler var. İngiliz basınının iddiasına göre Abdülkadir Ömür’ü, İngiliz devi Liverpool istiyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve İngiltere’de de şampiyonluğu kıl payı kaçıran Liverpool’un, 20 yaşındaki Trabzonspor’un yıldızı için 20 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu, görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Liverpool’a yakın haber kanalları, ‘Türk Messi’ benzetmesi yaptıkları Abdülkadir’in çok özel yeteneklere sahip olduğunu da vurguladı.

Uğurcan da mercek altında

İngiliz ekibinin temsilcileri geçen sezon da Abdülkadir’i yakın takibe almış, devre arasındaki transfer döneminde benzer söylentiler gündeme gelmişti. Abdülkadir Ömür geçen sezon ligde ve diğer kulvarlarda toplam 32 karşılaşmaya çıkmış, 5 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Liverpool’un Karadeniz ekibinden sadece Abdülkadir’i değil, kaleci Uğurcan’ı da istediği öne sürülüyor. Trabzonspor’un genç kalecisinin de daha önce Kırmızılar’la ismi anılmıştı. Erce’nin transferi de Uğurcan’ın satışı için bir hazırlık olarak görülüyor.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:46
  1. Liverpool
  2. Trabzonspor
  3. Euro
  4. Avrupa Ligi
  5. Abdülkadir Ömür
  6. Şampiyonlar Ligi
  7. Yusuf Yazıcı

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