Abdülkadir Ömür ve Jose Sosa'dan açıklamalar





ANTALYA (AA) - Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, bordo-mavili takımda başarılı olduktan sonra Avrupa'da futbol oynama hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Sezonun ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor'da, futbolcular Abdülkadir Ömür ile Jose Sosa düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Genç oyuncu Abdülkadir Ömür, Avrupa'da futbol oynama hedefinin olduğunu belirterek, "Burada bazı başarılar elde etmek istiyorum. Burada başarı elde etmeden Avrupa'ya gitmek gibi bir durumum yok. Önceliğim Trabzonspor ama Avrupa'da oynama hayalim var, inşallah bir gün orada oynarım. Hayalim burada başarılı olup daha sonra Avrupa'ya gitmek." dedi.

Abdülkadir, İngiliz ekibi Liverpool'dan transfer teklifi alıp almadığına yönelik bir soru üzerine, "Liverpool çok önemli bir kulüp. Dünyada en önde gelen kulüplerden biri. Kulübümüz onay verdiği takdirde bu görüşmeler yapılabilir. Bizim elimiz kolumuz bağlı, kulüp 'git' derse gideriz 'kal' derse kalırız. Bu yıl çok iyi gidiyoruz, şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Önümüzde çok kritik bir Medipol Başakşehir maçı var. Nasip diyelim." ifadelerini kullandı.

İspanyol futbolcu Andres Iniesta'yı örnek aldığını belirten Abdülkadir, yıldız futbolcu Lionel Messi'ye benzetilmesinin ise gurur verici olduğunu söyledi.

Trabzonspor kampında altyapıdan 19 oyuncunun bulunmasının genç futbolcular için mutluluk verici olduğunun altını çizen Abdülkadir, "Daha bir şey öğrenmedik, onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ağabeylik yapmıyorum. Yusuf ağabey, Kamil ağabey, ağabeylik yapıyor. İnşallah birçoğu burada kalır. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla ilgili genç futbolcu, "Burak ağabey ile geldiği günden beri iyi ilişkiye sahiptik. Tabii ki gidişi Trabzonspor için hayırlısı oldu. Gidişinin, bana sahada çok etkisi olacağını düşünmüyorum, benim işim sahada. Dışarıda ağabey-kardeş olarak devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Medipol Başakşehir maçına taraftarlarının desteğiyle en iyi şekilde çıkmak istediklerini vurgulayan bordo-mavili futbolcu, "Genç bir takımız ama sahada elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sahada da sonuç almaya, zevk veren bir futbol oynamaya başladık. Yavaş yavaş bir havaya kapılmaya başladık. Taraftarımız da bizi yalnız bırakmayacak." açıklamasını yaptı.

Abdülkadir Ömür, ilk yarıda Trabzonspor'un attığı en güzel golün ise Sosa'nın Fenerbahçe'ye attığı gol olduğunu düşündüğünü söyledi.





- Sosa: "Kaptanlığın sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorum"





Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, sakat olmasına rağmen kampa geldiğini ve takım arkadaşlarına yardımcı olmak istediğini belirterek, "Oynamayacak ya da antrenmana çıkamayacak olsam da arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışan biriyim. Kaptanlığın sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorum." dedi.

Takımda çok sayıda genç oyuncunun bulunmasının önemli olduğunu belirten Sosa, "Abdülkadir, genç oyuncular için de çok iyi bir örnek. Nereye kadar yükselebileceklerini de gösteren bir gerçek." ifadesini kullandı.

Deneyimli futbolcu, Abdülkadir Ömür'ün aldığı iddia edilen transfer teklifleri hakkında ise, "Abdülkadir'in şu anki durumundan dolayı ben de çok mutluyum. Ondaki büyük potansiyeli ben de görüyorum. Çok hassas olunması gereken bir durum var. Basın da kendisine gelen tekliflerle ilgili biraz daha dikkatli olmalı. Abdülkadir'in çok büyük yeteneği var ama onun da aklını karıştırmamak adına daha dikkatli olabiliriz. Yönetimimiz gerektiği kararları zaten alıyordur. Futbolda gelecek dediğiniz şey aslında şu andır." diye konuştu.

Sosa, sahalara dönüşü konusunda bir tarih veremeyeceğini, gelişiminin gün gün takip edildiğini açıkladı.

Deneyimli futbolcu, Olcay Şahan'ın kampa alınmamasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu durumu çok fazla takip edemedim. Trabzonspor'a gelmeden önce kendisi buraya gelmem yönünde beni bilgilendirmişti. Başka takımlarda da beraber oynadık ama güncel durum hakkında bilgim yok. Mutlaka kulüp bu kararı almadan önce yönetim ve teknik heyet düşünmüşlerdir. Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz konularında olduğu gibi bizim fikir belirtebileceğimiz konular değil."

Trabzonspor'a transferi sırasında sosyal medyada hakkında çok fazla spekülasyon yapıldığını aktaran Arjantinli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ailemin, Trabzon'a gelmeyeceği, Trabzonspor'da yaşamak istemediği söylenmişti. Bunların hiçbirine cevap vermek istemedim. Zaten bizi tanıyan insanlar neyin gerçek olup olmayacağını iyi bilen insanlar. Sosyal medyadan taraftarımızın çok fazla desteğini hissediyoruz. Sosyal medya, insanların fikirlerini değiştirebilecek bir ortam. İnsanlar maalesef olumsuz haberlere daha fazla inanıyorlar. Sosyal medyayı ben de kullanıyorum ama öncelikle ailemi düşünmek zorundayım."

Jose Sosa, Trabzonspor'un ilk yarıda attığı en güzel golün, Hugo Rodallega'nın Kasımpaşa maçında attığı gol olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da toplantı başladıktan sonra salona gelerek açıklamaları takip etti.







