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Abdülkadir Ömür hayalindeki dev takımı açıkladı

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, kendisini daha çok İspanya Ligi'ne uygun gördüğünü ve Barcelona forması giymek istediğini dile getirdi.

16 Nisan 2019 Salı 11:26
Abdülkadir Ömür hayalindeki dev takımı açıkladı

Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu.

Genç yıldız, birçok olumsuzluğa karşın ligde iyi bir konumda olduklarını, son haftaya kadar toplayabilecekleri kadar puan toplayarak sezonu en iyi şekilde bitirmek istediklerini belirtti.

Trabzonspor'un uzun zamandır Avrupa kupalarına katılamadığını ifade eden 19 yaşındaki futbolcu, "Biz de takım içinde, toplantılarda sürekli bunu konuşuyoruz. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Orada oynamak, başarılar sağlamak istiyoruz. Trabzonspor'un layık olduğu yer orası. Trabzonspor'un hak ettiği başarılar oradan başlayacaktır." dedi.

''Şampiyonluk hayalini kuruyoruz''

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor forması altında şampiyonluk yaşamak istediğine dikkati çekerek, "Şampiyonluğun hayalini kuruyoruz, inşallah o günleri görürüz. Şampiyonluk yaşamak çok büyük başarı olur. Bu hayalle yaşıyoruz. İnşallah o günleri yaşarız. Allah nasip ederse şampiyonluğu bu kulüp de biz de görürüz. O hissiyatları biz de görürüz. Nasıl bir his olur, tarif edemem." diye konuştu.

Henüz futbol hayatının başında olduğunu anlatan Abdülkadir, geleceğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin hayali vardır. Ben bu takımın altyapısından çıktım, taraftarıyım, burada başarılar elde etmek istiyorum. Bir hayalim de Avrupa'da oynayabilmek. Kulüp ne düşünür, transfer sezonu ne olur, bilemeyiz. Burada kaldığımız sürece en iyi şekilde bu formaya layık olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hayalimiz Avrupa'da Trabzonsporlu Abdülkadir olarak futbol oynayabilmek."

''Nereye nasibimiz düşerse biz oraya gideriz''

Abdülkadir Ömür, "Daha çok İspanya Ligi'ne uygun olduğumu düşünüyorum ama kesinlikle bizim gibi futbolcuların lig seçme şansı yok. Her lig ayrı bir zevk, ayrı önem taşıyor. İspanya, İngiltere, İtalya ligi nereye nasibimiz düşürse biz oraya gideriz. Nereden teklif gelirse nereye kendimizi uygun görürsek transfer döneminde oturup istişare yapabiliriz." dedi.

"Türk Messi" lakabıyla anılan Abdülkadir, Lionel Messi'nin forma giydiği Barcelona'ya forma renklerinden dolayı da sempati duyduğunu aktararak, "Arda ağabey, Rüştü ağabeyden sonra oraya gitti. Bize de nasip olur inşallah oraya gidebilmek. Hayal edebiliyorsak başarabileceğimiz anlamına gelebiliyor. İnşallah çok çalışırsak Allah oraya gidebilmeyi nasip eder." değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcu, altyapıdan kendilerinden önce de iyi futbolcular çıktığını kaydederek, "Karadeniz'de cennet gibi bir yerde yaşıyoruz. İnsanların tatile geldiği, yeşilliğin bol olduğu yer. Psikolojik olarak bizim gibi insanların futbolunu etkilediği şeylerden biri bu. İnşallah böyle oyuncular çıkmaya devam eder. Ben çok daha iyi futbolcular çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Trabzon halkının çok meraklı olduğunu söyleyen Abdülkadir Ömür, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizi çok seviyorlar. Gördüklerinde fotoğraf çektirip muhabbet etmek istiyorlar. Bize akıl vermek istiyorlar, onları dinliyoruz. Çok mutlu oluyorlar kendileriyle konuşurken. Bu yıl inanılmaz destek oldular. Her zaman stadı doldurdular, inşallah onlara layık şekilde ligi bitirebiliriz, onların karşısına daha iyi çıkabiliriz."

 

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 11:26
  1. Abdülkadir Ömür
  2. Trabzonspor
  3. Barcelona
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