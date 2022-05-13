Abdülkadir Karaduman bir kez daha duman oldu! SP’li vekile İmam-ı Azamlı gönderme

CHP milletvekili olarak seçilen, ardından istifa edip Saadet Partisi saflarına geri dönen Abdülkadir Karaduman, yüzlerce imam hatip binasını es geçerek, Spor Toto'nun yaptırdığı sadece 1 tane imam hatip üzerinden algı operasyonuna kalkıştı. Karaduman, bahis parasıyla imam hatip yapılamayacağını söyledi, tüm imam hatiplere çamur atmaya kalkıştı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Karaduman'ın sözleri de masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu ve Alan da, Spor Toto'nun imam hatip yaptırmasına karşı çıktı ancak tüm imam hatiplere karşı algı oluşturulmasını eleştirdiler.

Karahasanoğlu şöyle konuştu:

Sen CHP'den seçilmişsin, o milletvekili maaşın helal mi zaten o tartışmalı, o maaşları imam hatiplere bağışlasın. Kendisi yediğine göre helal sayıyor demektir. Helal sayıyorsan ver imam hatipler için, Spor Toto'nun parasını da iade etmiş olurlar, senin dediğin de olur bizim dediğimiz de.

Senin Meclis'e girdiğin parti, yani CHP, imam hatipleri kapattı.

Murat Alan ise şunları söyledi:

Bir adam çocuğunu alıp İmam-ı Azam'a götürüyor, diyor ki, "Hocam sen büyük bir alimsin, şunu bir tembihle, çok bal yiyor." İmam-ı Azam çocuğun babasına bakıp, "40 gün sonra gel" diyor. Çocuk devam ediyor o sırada bal yemeye. 40 gün sonra geliyor, adam sanıyor ki İmam-ı Azam bir dua falan edecek. İmam-ı Azam çocuğun kafasını okşuyor ve, "Oğlum çok bal yeme, sağlığa zararlı" diyor. Adam küplere biniyor, "Bunu söylemek için 40 gün mü bekledin?" diye soruyor. İmam-ı Azam diyor ki, "O gün ben de bal yemiştim, sözümün tesiri olmaz, bal yiyen biri bal yeme diyebilir mi?" Şimdi Spor Toto'dan imam hatip yapılmasın diyor, Spor Toto'dan toplanan parayla maaşın ödeniyor. Sen önce bir CHP'den kurtul, o maaştan bir kurtul, sonra yapılmasın de.