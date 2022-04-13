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Spor Abdülkadir adım adım Fransa'ya...
Spor

Abdülkadir adım adım Fransa'ya...

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür bu sezon performansıyla büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 13:09:00 -
Abdülkadir adım adım Fransa'ya...

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür bu sezon performansıyla büyük beğeni topladı. Milli futbolcuya Fransız ekibi Nice talip oldu. Nice'in teknik direktörü Galtier geçen sezon Lille'in başındayken yine Abdülkadir Ömür'ü yakın takibe almıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden kendini bulan Abdülkadir Ömür, Avrupa takımlarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

Ara transfer döneminde adı Sporting Lizbon ile anılan 22 yaşındaki genç yıldıza bu kez Fransa Ligue 1 takımlarından Nice talip oldu.

Karadeniz Gazete'nin Fransız medyasından aktardığı haberde, "Trabzonspor'un Messi'si Abdülkadir Ömür sezon sonunda Nice'e gidecek. Bu transfer yüzde 99 sona erdi" iddiasında bulunuldu.

Bu sezon ligde 28 maça çıkan Ömür, Trabzonspor'a 7 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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