Abdulhamit Gül: "Yılbaşından bu yana, kadına yönelik şiddete ilişkin verilen tedbir kararı sayısı 375 bin 425’tir." Abdulhamit Gül: "Yılbaşından bu yana, kadına yönelik şiddete ilişkin verilen tedbir kararı sayısı 375 bin 425’tir.

Abdulhamit Gül: "Yılbaşından bu yana, kadına yönelik şiddete ilişkin verilen tedbir kararı sayısı 375 bin 425’tir."

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