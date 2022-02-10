Abdülhamid Han’ı rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİ

Ulu Hakan Abdülhamid Han, Hakk’a irtihalinin 104. sene-i devriyesinde rahmet ve dualarla yad ediliyor. Yıkılmakta olan bir imparatorluğu harap olmaktan kurtaran ve Osmanlı’nın tarihi süreklilik göstermesinde büyük pay sahibi olan Abdülhamid Han, ülkemizdeki vesayet odaklarının temsilcileri tarafından uzun yıllar boyunca itibar suikastlerine maruz kaldı. Bütün karalama kampanyalarına ve algı operasyonlarına rağmen Müslüman Anadolu’nun irfan dolu hafızasında mümtaz bir hatırası olan Ulu Hakan, vesayet odaklarından temizlenen yeni Türkiye’nin sembol isimlerinden oldu.

Dahiyane siyasete hainane darbe

Sultan 2. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah olarak tarihe geçti. Tahta çıktığı dönemde, imparatorluk adeta dağılmanın eşiğinde olmasına rağmen dahiyane bir siyaset anlayışı izleyerek devlete 33 yıl uzun nefes aldırmıştır. Geçen bu süreçte, eğitim, sağlık ve askeri teknoloji alanında devasa yatırımlar yapan Abdülhamid Han, Osmanlı’nın devamlılığını sağladı. 2. Meşrutiyet’in ilanı sonrası İttihatçıların Selanik’ten gelen Hareket Ordusu tarafından tahttan indirilen Ulu Hakan, sürgüne gönderildi. Tahttan indirilmesinin akabinde Osmanlı’yı 1. Dünya Savaşı’na sürükleyen İttihatçı sergerdeler, imparatorluğu çöküşe sürükledi. Sultan Abdülhamid, 10 Şubat 1918’de İstanbul Beylerbeyi Sarayı’nda Hakk’a irtihal etti. Her yıl ortalama yüzlerce mektep açan Sultan Abdülhamid’in açtığı okullarda yetişen askeri kadrolar, Milli Mücadele’de ön safta yer aldı.

Abdülhamid'e yaptırmadılar, Erdoğan'ı durduramadılar

Ulu Hakan Sultan 2. Abdülhamid Hân’ın ülkemizi kalkındırma yönündeki tarihi projeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atılımlarıyla gerçeğe dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğündeki AK Parti, Ulu Hakan’ın gerçekleştirmesine mani olunan hizmetleri tek tek faaliyete geçirdi. Abdülhamid Han’ın projeleri arasında yer alan Ovit Tüneli, 137 yıl sonra 2018 senesinde tamamlanarak ulaşımda çığır açtı. Abdülhamid döneminde projesi çizilen Marmaray ve Ulu Hakan’ın hayali olan İstanbul Boğazı Tüp Geçit Projesi, Erdoğan döneminde tamamlandı. “Payitaht” İstanbul’a metro ve boğaz köprüsü hayal eden Abdülhamid Han’ın rüyası Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerindeki icraatlarıyla gerçek oldu. Gök Sultan’ın; Konya Ovası Projesi ve Ordu-Sivas Yolu Projesi’ni AK Parti milletin hizmetine sundu. Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi, Filyos Limanı Projesi’nde sona gelindi. Abdülhamid’in, ümmetin yaralarının sarılması için inşa ettirdiği tıp okulu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binası da bir asırdan sonra asıl hizmet amacına Erdoğan tarafından dönüştürüldü.