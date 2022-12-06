  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye HDP’ye daha ne kadar katlanacak? Meclis kürsüsünden teröre destek

Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

Çin'den olay çıkış! 'Nükleer silahı ilk kullanan taraf...'

Türkiye ve Yunanistan ordularının gücü karşılaştırıldı! İşte dünyanın en güçlü uyduları

Otomotiv devinden şaşırtan yeni karar! Alman otomotiv devi... Passat'ın o modeli Türkiye'de satılmayacak

Uyuklama görüntüsü manşetlerden inmiyor! Bu görüntüyü kim ekrana getirdi?

İşverenlerden asgari ücret için 600 dolar açıklaması! Bu sözler tartışma çıkarır

TİSK 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu! Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri! Dev hamle!

ABD devinden sürpriz Türkiye kararı! Resmen duyurdular: 2023'te açıyoruz
Ekonomi Abdülhamid Han gemisi Taşucu-1’de sondaja başladı
Ekonomi

Abdülhamid Han gemisi Taşucu-1’de sondaja başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’nin Akdeniz’de bulunan Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 21:52:00 -
Abdülhamid Han gemisi Taşucu-1’de sondaja başladı

TPAO’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz’de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladı. Bağımsız enerji, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz’un ardından Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor. Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23