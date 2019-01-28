Abdulhadi Akmugan kimdir nerelidir? CHP Başakşehir belediye başkan adayı Abdulhadi Akmugan CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Başakşehir belediye başkan adayı Abdulhadi Akmugan oldu. Peki, Abdulhadi Akmugan kimdir? Abdulhadi Akmugan kaç yaşında? Abdulhadi Akmugan nereli? Abdulhadi Akmugan hangi görevlerde bulundu?

CHP'nin uzun süredir merak edilen İstanbul adayları da açıklandı. 18 saatlik toplantının ardından 29 ilçenin başkan adayı kesinleşti. CHP'nin İstanbul Başakşehir belediye başkan adayı Abdulhadi Akmugan oldu. Peki, Abdulhadi Akmugan kimdir? Abdulhadi Akmugan kaç yaşında? Abdulhadi Akmugan nereli? Abdulhadi Akmugan hangi görevlerde bulundu? Abdulhadi Akmugan kimdir? Abdulhadi Akmugan, 1965 yılında Iğdır'da doğdu. Eskişehir İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılından itibaren SMMM ve Bağımsız Denetçi olarak çalıştı. Muhasebeciler Ve Mali Müşavirler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Hak YMM LTD şirketi ile Denk Bağımsız Denetim A.Ş'nin kurucu ortakları arasındadır. 2007-2014 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde vergi ve muhasebe alanında öğretim görevlisi olarak çalıştı. CHP tarafından Başakşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçildi. Abdulhadi Akmugan, evli ve iki çocuk babasıdır.

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