Abdulgani Baradar kimdir? Taliban lideri Abdulgani Baradar hayatı Taliban liderleri kimdir?

Taliban, çoğunluğu Afganistan'ın en kalabalık etnik grubu Peştunlardan oluşan bir gruptur. Molla Muhammed Ömer 1994 yılının Eylül ayında memleketi Kandahar'da 50 öğrenci ile Taliban'ı kurdu. Molla Muhammed Ömer tarafından 1994 yılında kurulan Taliban'ın 2016'dan beri lideri Mevlevi Hibetullah Ahundzade'dir. 1994'te kurulan ve Afganistan'ın son 25 yılına damga vuran Taliban örgütünün lider kadrosunda kimler var?

Taliban lideri Abdulgani Baradar kimdir?

Taliban örgütünün kurulduğu Kandahar doğumlu. Örgütün kurucusu Molla Ömer ile birlikte yan yana savaşmış bir isim. Molla Abdulgani Baradar, Molla Ömer ile birlikte Taliban'ı kurdu.

Abdulgani Baradar, Afganistan'ın Uruzgan kentinde 1968 yılında dünyaya geldi, çocukluğu ve gençliği Kandahar'da geçti. Baradar, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesiyle birlikte direniş gruplarına katıldı, kısa sürede adından adından sıkça söz edilen isimler arasında yer aldı. SSCB güçlerine karşı Taliban kurucusu Molla Ömer'le birlikte yan yana savaştı. Yardımcılığını üstlendi. Molla Ömer ve Molla Abdulgani Baradar'ın iki kız kardeşle evlenerek bacanak oldukları da biliniyor.

Heybetullah Ahunzade kimdir?

Heybetullah Ahunzade, selefi Molla Mansur Ahtar'ın 2016 yılında bir ABD insansız hava aracı saldırısında öldürülmesinin ardından şura tarafından Taliban'ın 1 numaralı ismi olarak atandı. Hızlı bir yükseliş gösterdi. Askeri bir komutandan ziyade dini alandaki geçmişi nedeniyle manevi bir figür olarak hizmet etmesi için seçildiğine inanılıyor.

Molla Yakup kimdir?

Taliban'un kurucusu Molla Ömer'in oğlu. Örgütün askeri komitesinin başkanı. Örgüt içinde birleştirici bir rolü olduğu belirtiliyor.

Siracettin Hakkani

Sovyet işgaline karşı mücadele veren Celaleddin Hakkani'nin oğlu. Taliban örgütünün 'başkan yardımcısı' olarak anılıyor. Aynı zamanda Hakkani örgütünün de kurucusu. Afganistan'da intihar saldırılarının arkasında çoğunlukla Hakkani ağının olduğu sanılıyor.