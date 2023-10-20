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Dünya ABD'nin yüzde 52'si karşı çıktı
Dünya

ABD'nin yüzde 52'si karşı çıktı

Yeniakit Publisher
2023-10-20 23:41:00 -
ABD'nin yüzde 52'si karşı çıktı

ABD'de yapılan bir anket, halkın yüzde 52'sinin ABD yönetiminin 'İsrail'e silah ve teçhizat' göndermesini desteklemiyor.

CBS News tarafından 16-19 Ekim'de düzenlenen ankette, katılımcılara, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasına yönelik tutumu hakkında sorular yönetildi.

Katılımcıların yüzde 57'si ABD'nin Gazze'deki Filistinlilere yardım sağlamasını desteklerken, yüzde 56'sı Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasına yönelik politikasından memnun olmadıklarını aktardı.

Çatışmanın Orta Doğu'ya yayılma riskinden katılımcıların yüzde 85'i endişe duyarken, yüzde 79'u ABD'de terör faaliyetleri gerçekleşme ihtimalinden endişe duyduğunu ifade etti.

Katılımcıların yüzde 52'si ABD yönetiminin İsrail'e silah ve teçhizat sevkiyatına karşı çıktığını bildirirken, katılımcıların yüzde 24'ü Biden'ın İsrail'e çok fazla destek verdiğini savundu.

ABD Başkanı Biden, dün akşam yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, aralarında Ukrayna ve İsrail'de olmak üzere ortaklara destek olmak için Kongreye acil bütçe çağrısında bulunacağını duyurmuştu.
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Kaynak: AA

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