ABD'nin yeni savaş uçağı F-15EX ilk uçuşunu yaptı

Amerikan havacılık şirketi Boeing’in geliştirdiği yeni F-15EX Advanced Eagle uçağı ilk uçuşunu yaptı. Görev bilgisayarı tarafından desteklenen tamamen dijital bir kokpite ev sahipliği yapan uçak bu sayede önümüzdeki süreçte gerek duyulan güncellemeleri de alabilecek.

Dijital omurga olarak adlandırılan bu sisteme ev sahipliği yapan uçak Mart ayının sonunda ABD Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek.

Boeing’den yapılan açıklamaya göre, bu tarihte 2 adet uçak envantere girecek. F-15E savaş uçağının yeni sürümü olarak lanse edilen F-15EX'in uzun vadede yaklaşık 35 yıldır görev yapan F-15C ve D uçaklarının yerini alacak.

Artık güvenlik riski taşıdığı düşünülen bu uçaklar ise emekliye ayrılacak.