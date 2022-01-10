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Gündem ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake Ankara keşfinde!
Gündem

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake Ankara keşfinde!

Ulus'taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclis Binasını ve Ankara Kalesi'ni eşiyle birlikte gezen ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, "Yeni evimiz Ankara'yı keşfetmenin heyecanını yaşıyoruz. Peki, bir sonraki ziyaretimizi sizce nereye yapmalıyız?" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 19:01:00 -
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake Ankara keşfinde!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, "Yeni evimiz Ankara'yı keşfetmenin heyecanını yaşıyoruz. Peki, bir sonraki ziyaretimizi sizce nereye yapmalıyız?" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Flake ve eşinin Ulus'taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclis Binasını ve Ankara Kalesi'ni gezdiği fotoğraflar yer aldı.

"Yeni evimiz Ankara'yı keşfetmenin heyecanını yaşıyoruz"

 

Flake yapılan paylaşımda, "Yeni evimiz Ankara'yı keşfetmenin heyecanını yaşıyoruz. Peki, bir sonraki ziyaretimizi sizce nereye yapmalıyız?" ifadelerini kullandı.

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