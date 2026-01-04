ABD'nin Venezuela saldırısına dünyadan tepkiler: Türkiye'den kritik açıklama
ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla Venezuela'da gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon ve Maduro'nun yakalanması dünyayı ayağa kaldırdı. Türkiye krizin çözümü için yapıcı katkı sunmaya hazır olduğunu bildirirken; Rusya ve Çin saldırıyı kınadı, İngiltere ve İsrail gibi ülkeler ise operasyonu memnuniyetle karşıladı.
ABD hükümetinin Venezuela’nın başkenti Karakas’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları ve sonrasındaki operasyonel hamleler, uluslararası kamuoyunda deprem etkisi yarattı. İşte dünya başkentlerinden gelen o tepkilerin tam listesi:
TÜRKİYE: HER TÜRLÜ KATKIYA HAZIRIZ. Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın istikrarına ve halkın huzuruna verilen önemi vurgulayarak, krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözümü için her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduklarını açıkladı. Karakas Büyükelçiliği'nin Türk vatandaşlarıyla kesintisiz iletişimde olduğu belirtildi.
KOLOMBİYA: TÜM DÜNYAYA BİLDİRİYORLAR. Devlet Başkanı Gustavo Petro, "Tüm dünyaya Venezuela'ya saldırdıklarını bildiriyorlar" diyerek, silahlı çatışmanın üzerinde insan onurunun ve uluslararası hukukun korunması gerektiğini savundu.
KÜBA: ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ. Başkan Diaz-Canel, saldırıyı "devlet terörizmi" olarak nitelendirirdi ve acil uluslararası müdahale çağrısı yaptı. Açıklamasını "Vatan ya da ölüm, üstesinden geleceğiz" sloganıyla bitirdi.
İRAN: ŞİDDETLE KINIYORUZ. İran Dışişleri Bakanlığı, saldırının BM Şartı'nın açık bir ihlali olduğunu belirterek, Venezuela'nın toprak bütünlüğüne yönelik bu hamleyi sert bir dille kınadı.
RUSYA: DESTEĞİMİZİ YENİDEN GARANTİ EDİYORUZ. Moskova, Venezuela halkının dış müdahale olmaksızın kendi kaderini belirleme hakkının garanti altına alınması gerektiğini vurgulayarak Maduro yönetimine desteğini yineledi.
ALMANYA: Berlin yönetimi, gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiklerini ve Dışişleri bünyesinde kriz ekibinin acil olarak toplanacağını duyurdu. Başbakan Friedrich Merz ise hukuki değerlendirmenin zaman alacağını belirtti.
İTALYA: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ. Başbakan Giorgia Meloni, özellikle ülkede yaşayan 160 bin İtalyan vatandaşının güvenliği için teyakkuzda olduklarını ve durumu yakından izlediklerini bildirdi.
AB: BM ŞARTINA SAYGI GÖSTERİLMELİ. Yüksek Temsilci Kaja Kallas, Maduro'nun meşruiyetten yoksun olduğunu belirtmekle birlikte, operasyonel süreçte uluslararası hukuka ve BM Şartı'na mutlaka uyulması gerektiğini hatırlattı.
BREZİLYA: EGEMENLİĞE CİDDİ BİR SALDIRI. Devlet Başkanı Lula, bombalamaların kabul edilemez bir çizgiyi aştığını ve bunun tüm uluslararası toplum için tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini söyledi.
ÇİN: ABD'NİN HEGEMONYACI DAVRANIŞLARINA KARŞIYIZ. Pekin, egemen bir ülkenin devlet başkanına güç kullanılmasını "derin bir şok" ile karşıladığını belirterek ABD'yi uluslararası hukuka uymaya çağırdı.
İSPANYA: İKİSİNİ DE TANIMIYORUZ. Başbakan Pedro Sanchez, ne Maduro rejimini ne de ABD'nin uluslararası hukuka aykırı bu müdahalesini tanıdıklarını ifade etti.
FRANSA: "DEMOKRASİ" ÇAĞRISI. Cumhurbaşkanı Macron, iktidar değişiminin barışçıl olması gerektiğini vurgulayarak, halkın Maduro diktatörlüğünün bitmesinden ancak memnuniyet duyabileceğini belirtti.
İNGİLTERE: MÜDAHALEYE ÜZÜLMEDİK. Başbakan Keir Starmer, Maduro'yu meşru görmediklerini ve rejimin sona ermesinden herhangi bir üzüntü duymadıklarını açıkça dile getirdi.
KANADA: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ. Başbakan Mark Carney, Venezuela halkı için ortaya çıkan demokrasi ve özgürlük fırsatını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
İSRAİL: TAM DESTEK. İsrail hükümeti, ABD'nin Venezuela'da demokrasiyi tesis etmeye yönelik hamlesine tam destek verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, bölgedeki İran etkisinin kırılması adına bu operasyonun stratejik önemine vurgu yapıldı.