ABD'nin Venezuela saldırısına dünyadan tepkiler: Türkiye'den kritik açıklama

ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla Venezuela'da gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon ve Maduro'nun yakalanması dünyayı ayağa kaldırdı. Türkiye krizin çözümü için yapıcı katkı sunmaya hazır olduğunu bildirirken; Rusya ve Çin saldırıyı kınadı, İngiltere ve İsrail gibi ülkeler ise operasyonu memnuniyetle karşıladı.