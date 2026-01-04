  • İSTANBUL
Dünya

ABD’nin Venezuela saldırıları sonrası BM Güvenlik Konseyi acil gündemle toplanacak

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD’nin Venezuela saldırıları sonrası BM Güvenlik Konseyi acil gündemle toplanacak

ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği saldırıların ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini yakalayarak ülke dışına çıkarmasının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Pazartesi günü acil gündemle toplanacağı bildirildi.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesi, bu adıma karşı çıkan BM üyesi ülkeleri harekete geçirdi. ABD basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlere göre; Kolombiya, daimi üyeler Rusya ve Çin’in desteğiyle BM Güvenlik Konseyi’ni toplantıya çağırdı. BM Güvenlik Konseyi’nin ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarını ele almak üzere Pazartesi günü acil gündemle toplanacağı bildirildi. Katılımcıların henüz kesinleşmediği aktarılırken, BM Genel Sekreteri Antnio Guterres’in toplantıya katılmasının beklendiği ifade edildi.

ABD Venezuela’ya saldırı düzenlemişti

ABD, Venezuela’ya düzenlediği saldırıların ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. Bazı ülkeler saldırılara tepki gösterirken, ABD’nin adımının meşruiyeti tartışma konusu olmuştu.

Trump, "adalet" vurgusu yaparak saldırıları savunmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, kendi talimatıyla gerçekleştirilen saldırıları "olağanüstü bir askeri operasyon" sözleriyle savunarak, "Bu, Caracas’ın kalbindeki askeri açıdan ağır bir şekilde tahkim edilmiş kale gibi yapıya karşı, kanun kaçağı diktatör Nicolas Maduro’yu adalet önüne çıkarmak amacıyla uygulanan bir güçtü" ifadelerini kullanmıştı. ABD askerlerini Venezuela’ya konuşlandırma ihtimalini dışlamayan Trump, "Askerlerimizin orada olmasından korkmuyoruz. Şu an oradayız ve gerekirse yeniden harekete geçmeye hazırız" demişti.

