ABD’nin Venezuela haydutluğuna Türkiye'den sert tepki: Biz bu savaşın tarafıyız! Katil Amerika defol

ABD Büyükelçiliği önünde toplanan TKP'liler, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarını protesto ederek, "Bugün savaş bir müdahaleyle başka bir noktaya gelmedi; bugün yeni bir safhaya taşındı. Dertleri uyuşturucu falan değildir. Uyuşturucu arıyorlarsa, kendi liderlerine bakacaklar. Bu savaşta Venezuela halkı yalnız değildir" açıklamasını yaptı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), ABD'nin Venezuela'ya saldırı düzenlemesi ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ABD'ye kaçırmasını protesto etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelen TKP'liler "Kahrolsun ABD emperyalizmi" ve "Venezuela'nın yanındayız" sloganları attı. TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün ABD adlı bir haydut çetesinin Ankara’da bulunan binasının önünde bir kez daha büyük bir öfkeyle buluştuk. Bugün bu haydut çetesi, bir ülkenin halkına ve iradesine kendi istedikleri gibi, canlarının istediği gibi saldırabileceği kanısıyla alçakça bir saldırıya imza attı. Bugün dünya halklarının Venezuelalı halkın yanında olduğunu göstermek için bu haydut çetesinin Ankara'daki binasının tam karşısında bir araya geldik. Peki dertleri ne? Dertleri Latin Amerika'da, Karayipler'de, Küba'da, Venezuela'da, Kolombiya'da emekçi halkların ABD adlı haydut çetesine boyun eğmemesidir. Çıkıyorlar ve diyorlar ki Venezuela lideri uyuşturucu karteliymiş. Arkamızdaki haydutlar eğer uyuşturucu karteli görmek istiyorlarsa, önce Beyaz Saray denen o yapının içinde duran soytarılara bakacaklar. Dertleri, Venezuela'da petrol tekellerini ülkeden def edip kovmuş olan Chavez liderliğindeki yoksul Venezuela halkıdır. Dertleri budur. Dertleri uyuşturucu falan değildir. Uyuşturucu arıyorlarsa, kendi liderlerine bakacaklar. Biz bu savaşın tarafıyız."

TİP: DEFOL AMERİKA

TİP üyeleri, ABD’nin Venezuela’ya saldırmasını protesto etmek amacıyla ABD Ankara Büyükelçiliği önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Dünyanın dört bir yanındaki savaş ve işgallerin baş sorumlusu olan emperyalist ABD, bu kez de Venezuela'yı hedef almıştır. Biliyoruz ki bu emperyalist saldırının arka planında, ABD'nin Latin Amerika'yı babasının çiftliği sanması; Venezuela'nın doğal kaynaklarını kendi malı gibi görmesi yatmaktadır. Suriye'de, Filistin'de, Irak'ta çoluk çocuk demeden katliamlar yapılırken de aynı kibir, aynı pervasızlık, aynı işgalci zihniyet devredeydi. İşgalciler karşısında Venezuela halkıyla dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz.

Gönülden ve kararlılıkla söylüyoruz: Tüm dünya emekçilerinin direnişi karşısında ABD emperyalizmi, Vietnam'da olduğu gibi ağır yenilgilerle yüzleşecektir. Suriye'de, Türkiye'de, Latin Amerika'da, Orta Doğu'da ve dünyanın dört bir yanında sermayenin çıkarları uğruna kan döken katilleri uyarıyoruz:

İşgalciler her zaman kaybeder! Venezuela'dan defol Amerika!"

VATAN PARTİSİ: HEDEF TÜRKİYE

Vatan Partili bir grup, Venezuela saldırısını ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti. "Haydut ABD değil, Venezuela kazanacak" yazılı açıklamayı Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan okudu. “Dünya tarihine geçecek utanç verici bir haydutlukla karşı karşıyayız. Bu saldırı yalnızca Venezuela’ya yapılmamıştır" diyen Reyhan, şu ifadeleri kullandı: "Bu saldırılar; ülkemiz başta olmak üzere ABD’nin emperyalist siyasetlerini tanımayan tüm uluslara ve devletlere yöneliktir. Aynı Amerika yıllardır Doğu Akdeniz’de ve Ege’de ülkemizi kuşatmaktadır. Amerika ve İsrail aynı zamanda ülkemizi hedef almaktadır. Venezuela, 15 Temmuz darbe girişiminde ilk arayan ve 'yanınızdayız' diyen ülkelerden biridir. Venezuela 15 Temmuz’da bizim yanımızdaydı; biz neredeyiz? Adeta göbek atanlar var. 'Venezuela fakirmiş', 'diktatörmüş' gibi söylemlerle Amerikan saldırısını meşrulaştırmak için kırk takla atılıyor Türkiye televizyonlarında. ABD, Trump eceline gidiyor. Hitler hangi sona uğradıysa Trump da aynı sona uğrayacaktır. Hedef Türkiye’dir; buna uygun tavırlar alın. Türkiye’nin Rusya, Çin, İran’la; Asya ve Afrika’nın tüm uluslarıyla iş birliği artık kaçınılmazdır.

HAYDUT ABD, VENEZUELA’DAN ELİNİ ÇEK

Türkiye Komünist Hareketi'nden (TKH), ABD'nin Venezuela'ya saldırısı sonrası "Haydut devlet ABD, Venezuela’dan elini çek" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "ABD’nin Venezuela’ya yönelik hava saldırısı, ABD’nin uluslararası hukuku ayaklar altına aldığının yeni örneğidir. Boyun eğdiremediği ülkeyi içeriden devirmek için her türlü komployu tezgahlayan ABD emperyalizmi, bunu beceremediği durumda doğrudan bombalamayı devreye sokmaktan çekinmeyeceğini Venezuela’ya saldırmakla bir kez daha göstermiştir. Geçmişte Irak, Yugoslavya, Libya ve İran’da yaşanan Amerikan emperyalizminin saldırılarını unutmadık. Emperyalist ABD’nin Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdiğini de.

Ukrayna’da yaşanan savaş, bugün Venezuela’ya yarın da İran’a uzanacaktır. Bakanlığın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştiren Trump, kendisini Nobel Barış ödülüne layık görecek kadar emperyalist kibrin son noktasıdır. Bugün Venezuela’ya ve dün İran’a saldıran Amerikan emperyalizminin yarın doğrudan Türkiye’yi hedef almayacağının garantisi bulunmamaktadır. Dünya barışının baş düşmanı ABD emperyalizminin Venezuela’ya yönelik saldırısını protesto ediyoruz! Haydut devlet ABD’nin saldırısına karşı direnen Venezuela halkının yanındayız! Haydut devlet ABD, Venezuela’dan elini çek!