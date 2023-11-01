  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu’nun sallamadığı bir bu kalmıştı! ‘İktidarı bana devredin Filistin sorunu çözeyim'

İsrail-Filistin savaşına hiç hesapta olmayan bir Arap ülkesi daha katıldı! Füze ile saldırıya geçtiler

Ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 sanığın yargılanmasına devam edildi... 1 kişi hayatını kaybetmişti... Şok iddia! İstinat duvarı İBB'nin sorumluluğunda

Türkiye’den flaş “İsrail” hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Şok gelişme

Türkiye de büyük tehdit altındaydı! O olayla ilgili yeni gelişme! Bu şeyi yapmalarını istediler

“Bir hafta içinde olacak, hazır olun” deyip şok gelişmeyi duyurdular! Herkes şaşkın! Duyan, oraya akın ediyor

BAE'liler çıldırdı! 27 milyar doları Türkiye'de oraya aktaracaklar

Siyonist İsrail katliamlarının 25. günü: Gazze harabeye döndü

Akaryakıt fiyatlarında şok gelişme! Açıklandı, kimse kulaklarına inanamadı! “Yok artık” diyeceksiniz

Bütün sürücü ve sürücü adaylarını ilgilendiriyor! Çok önemli gelişme duyuruldu! Artık böyle olacak
Dünya ABD'nin üslerine saldırılar sürüyor
Dünya

ABD'nin üslerine saldırılar sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-11-01 01:57:00 -
ABD'nin üslerine saldırılar sürüyor

Suriye'nin Deyrizor ve Haseke illerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahası ile Şeddadi'deki üslerine saldırılar devam ediyor. Saldırıda üslerin çevresine düşen roketlerin olduğu bilgisi alınırken herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusunun Deyrizor ile Haseke illerinde Şeddadi ile Ömer petrol sahasındaki üslerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

30 Ekim'de ABD güçlerinin Deyrizor'da konuşlandığı Ömer petrol sahsıyla Koniko doğal gaz üssüne roket saldırısı düzenlenmiş, ardından aidiyeti bilinmeyen savaş uçakları, Deyrizor'un El Bukemal ilçesi ile Havicet Haşşam köyündeki iran destekli gruplara hava saldırıları düzenlenmişti.

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İRAN'IN MESAJLARI

İran devlet televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in, Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınlamıştı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

Binali Yıldırım 'dikkatli olmalıyız' diye uyardı! 'ABD'nin bölgede ciddi planları var'
Binali Yıldırım 'dikkatli olmalıyız' diye uyardı! 'ABD'nin bölgede ciddi planları var'

Gündem

Binali Yıldırım 'dikkatli olmalıyız' diye uyardı! 'ABD'nin bölgede ciddi planları var'

Blinken'a Gazze tokadı
Blinken'a Gazze tokadı

Dünya

Blinken'a Gazze tokadı

Erdoğan duyurdu! Türkiye'den İsrail'e karşı hamle
Erdoğan duyurdu! Türkiye'den İsrail'e karşı hamle

Gündem

Erdoğan duyurdu! Türkiye'den İsrail'e karşı hamle

Filistin'e destek olmuştu! ABD'den skandal Malezya hamlesi
Filistin'e destek olmuştu! ABD'den skandal Malezya hamlesi

Dünya

Filistin'e destek olmuştu! ABD'den skandal Malezya hamlesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23