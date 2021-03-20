  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'nin uçak gemisine Yunanistan'da protesto
Dünya

ABD'nin uçak gemisine Yunanistan'da protesto

ABD'nin uçak gemisinin Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne gelişi bazı gruplarca protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 21:13:00 -
ABD'nin uçak gemisine Yunanistan'da protesto

ABD'nin uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'in Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne gelişi bazı gruplar tarafından protesto edildi.

Üssün bulunduğu Hanya bölgesindeki Dikastiria Meydanı'nda toplanan göstericiler, ABD karşıtı sloganlar atarak, ABD ile Yunanistan'ın askeri konularda iş birliği yapmamasını istedi.

Grup tarafından yayımlanan bildiride, "Eisenhower'in adamıza gelişi bölge halkına güven duygusu aşılamıyor. Aksine korku ve güvensizlik duyguları doğuruyor." denildi.

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun, Yunanistan'ın veya başka bir ülkenin sınırlarını korumak gibi bir endişesinin bulunmadığı kaydedilen bildiride, birçok ülkenin sınırlarının değişmesinden onların sorumlu oldukları ileri sürüldü.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin emperyalist görevlerde yer almasını istemiyoruz. Bölgemizdeki limanların özelleştirilip ölüm üslerine çevrilmesine karşı çıkıyoruz. Halkların katilleriyle hiçbir iş birliği yapılmasın. Ülkemizin savaş provalarında yeri yok."

Öte yandan Yunan basınında yer alan haberlerde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in üst düzey ordu görevlileri ile 23 Mart'ta uçak gemisini ziyaret edeceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'li senatörlerden Biden'a skandal 'soykırım' çağrısı
Gündem

ABD'li senatörlerden Biden'a skandal 'soykırım' çağrısı

ABD'li bir grup senatör, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıması için Başkan Joe Biden'a çağrı yaptı.
Şahap Kavcıoğlu kimdir?
Biyografi

Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağ..
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi! Ayasofya imamının paylaşımına beğeni yağdı
Gündem

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi! Ayasofya imamının paylaşımına beğeni yağdı

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası Ayasofya-i Kebir Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, yaptığı paylaşımda "İs..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay