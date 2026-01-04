ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!

Maduro'nun kaçırılma operasyonundan önce CIA ekiplerinin gizlice Venezuela’ya girerek Maduro’nun günlük hayatına ilişkin ayrıntılı bilgi toplamaya başladığı ifade edilen makalede, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine’in, “Maduro’nun nerede hareket ettiğini, ne yediğini ve hatta hangi evcil hayvanlara sahip olduğunu bile biliyorduk” sözlerine de yer verildi.

New York Times’ın analizine göre, operasyon öncesi günlerde Washington ile Caracas arasında perde arkasında yürütülen temaslarda, Maduro’nun olası bir anlaşmayla ülkeyi terk etmesi senaryosu gündeme geldi.

Gazetenin, kaynağını ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı yazısında, 23 Aralık’ta iletilen teklif kapsamında Maduro’nun Venezuela’dan ayrılmasının ve Türkiye’ye gitmesinin seçenekler arasında yer aldığını belirtti. Habere göre teklif, Maduro’nun ülkeyi terk etmesi karşılığında ABD’nin olası baskın planlarını durdurmasını içeriyordu. Ancak yetkililer, Maduro’nun bu öneriyi öfkeli biçimde reddettiğini ifade etti.