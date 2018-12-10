0553 313 94 23

ABD'nin tüm itirazlarına rağmen kabul edildi! Ancak...

ABD ve bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin itirazına rağmen Birleşmiş Milletrler (BM) Göç Anlaşması 164 ülke evet oyu ile onaylandı. Anlaşmanın herhangi bir yasal bağlayıcılığı ise bulunmuyor.

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:14
ABD'nin tüm itirazlarına rağmen kabul edildi! Ancak...

Fas'ın Marakeş şehrinde toplanan Birleşmiş Milletler'e (BM) üye ülkelerin çoğunluğu Göç Anlaşması'nı kabul etti.

ABD ve bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin (Macaristan, Avusturya ve Avustralya) bu anlaşmaya karşı oldukları biliniyordu.

Yasal bağlayıcılığı bulunmuyor

Yasal olarak bağlayıcılığı bulunmayan anlaşma, devletlerin egemenlik alanlarına müdahil olmadan, göç konusuna ilişkin uluslararası sorumluluğu paylaşmayı hedefliyor.

Göçün insanlık tarihinin değişmeyen ana unsurlarından biri olarak değerlendiren anlaşma, yasal yaptırımlardan ziyade, uluslararası alanda göç konusuna ilişkin siyasi talebin oluşmasını amaçlıyor.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:14
  1. abd
  2. Avustralya
  3. bm
  4. Fas

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spartak Trnava-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
    1. Spartak Trnava-Fenerbahçe maçının..
    2. Yazar Kahraman Tazeoğlu trafik kazası..
    3. "Elektronik tebligat" 1 Ocak'ta devrede
    4. ANALİZ - Fransa’daki gösteriler..
    5. Sadakataşı Derneği'nden Yemen'de gıda..
    6. Uluslararası kuruluş açıkladı! Türkiye..
    7. Fenerbahçe'den Cocu kararı!
    8. GRAFİKLİ - Dünya kadın voleyboluna..
    9. Kadının 5 yaşındaki kızının yanında..
    10. ATO Başkanı Gürsel Baran..
    11. Çocuklar, Toyota'nın resim..
    12. "Kafkas vaşağı Sarıkamış'ı sevdi"
    13. Beşiktaş-Malmö maçına İtalyan hakem
    14. Almanya'nın ekimde ihracat ve ithalatı..
    15. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    16. Rusya'dan Fransa açıklaması! 'O..
    17. TMSF, 5 uçağı satışa çıkardı
    18. İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı! 2.5..
    19. Eşini öldüren 80 yaşındaki zanlı..
    20. Çengelköy ve Kuleli'deki darbe..
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
    Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!