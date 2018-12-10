ABD'nin tüm itirazlarına rağmen kabul edildi! Ancak...
ABD ve bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin itirazına rağmen Birleşmiş Milletrler (BM) Göç Anlaşması 164 ülke evet oyu ile onaylandı. Anlaşmanın herhangi bir yasal bağlayıcılığı ise bulunmuyor.10 Aralık 2018 Pazartesi 13:14
Fas'ın Marakeş şehrinde toplanan Birleşmiş Milletler'e (BM) üye ülkelerin çoğunluğu Göç Anlaşması'nı kabul etti.
ABD ve bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin (Macaristan, Avusturya ve Avustralya) bu anlaşmaya karşı oldukları biliniyordu.
Yasal bağlayıcılığı bulunmuyor
Yasal olarak bağlayıcılığı bulunmayan anlaşma, devletlerin egemenlik alanlarına müdahil olmadan, göç konusuna ilişkin uluslararası sorumluluğu paylaşmayı hedefliyor.
Göçün insanlık tarihinin değişmeyen ana unsurlarından biri olarak değerlendiren anlaşma, yasal yaptırımlardan ziyade, uluslararası alanda göç konusuna ilişkin siyasi talebin oluşmasını amaçlıyor.
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