Aktüel ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azaldı Sarı kafa çökecek petrol arıyor
ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azaldı Sarı kafa çökecek petrol arıyor

ABD Başkanı Trump’a Venezuela’nın petrol kaynaklarına çökmek yetmedi. Ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 800 bin varil düşüşle 419 milyon 100 bin varil seviyesine geriledi. Ülkenin petrol stoklarındaki azalma Trump’ı “çökecek” yeni yerler arayışına itecek gibi gözüküyor.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 800 bin varil düşüşle 419 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 200 bin varil artarak 413 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 7 milyon 700 bin varil artışla 242 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi, 27 Aralık-2 Ocak haftasında 16 bin varil azalarak 13 milyon 811 bin varile geriledi.

Öte yandan ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 1 milyon 387 bin varil artışla 6 milyon 339 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 823 bin varil artışla 4 milyon 263 bin varil oldu.

EIA'nın Aralık 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olması bekleniyor.

