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Aktüel ABD'nin Texas eyaletinde kilisede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

ABD'nin Texas eyaletinde kilisede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 22:57:45 -
ABD'nin Texas eyaletinde kilisede silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Texas eyaletinde, kilisede meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Eyalet yetkililerinin, yerel medyaya yaptığı açıklamaya göre, Dallas kentinin 160 kilometre doğusundaki Winona kasabasındaki kilisede silahlı saldırı ihbarı alan güvenlik güçleri bölgeye gitti.

Sabah saatlerinde yaşanan olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişi de yaralandı.

Bölge şerifi Larry Christian, adını açıklamadığı saldırganın kısa süre sonra yakalandığını söyledi.

Christian, açıklamasında, "Olayın bir nefret suçu ya da onun gibi bir durum olduğunu düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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