ABD’nin teknoloji hisseleri çöküşün eşiğinde mi?



Wall Street yatırımcıları teknoloji hisselerinin yeni bir piyasa çöküşüne yakın olup olmadığını tartışıyor. Societe Generale’den Albert Edwards yatırımcılara dot-com balonunu hatırlatıyor.

ABD borsalarında teknoloji hisseleri yoğun bir satış dalgasının etkisi altında. MarketWatch’un haberine göre ABD’nin teknoloji endeksi Nasdaq, dot-com balonundan bu yana en uzun ayı piyasasına doğru ilerliyor olabilir. Haberde yer alan bu karamsar öngörü Societe Generale'den Albert Edwards’ın yorumlarına dayanıyor.

Genellikle ayı piyasası görüşleriyle tanınan Edwards perşembe günü müşterileriyle paylaştığı notta teknoloji hisselerindeki boğa piyasasını destekleyen yapay zeka rallisine her açıdan meydan okudu. Edwards öncelikle S&P 500 Endeksi’nin bir gerilemeyle karşılaşmadan güvenli bir şekilde teknoloji hisselerinin liderliğinden uzaklaşabileceği görüşünü hedef aldı.

Borsa uzmanı aşırı yoğunlaşan piyasalarla sert çöküşler arasındaki bağlantıyı irdeledi. Zira tarihsel göstergeler tıpkı 2007-2008 Küresel Finans Krizi’nde ve 2022 ayı piyasasında olduğu gibi büyük çöküşlerin piyasa yoğunlaşmalarını takip ettiğini gösteriyor. Edwards bu sefer farklı bir senaryonun gerçekleşmesi için hiçbir neden göremiyor.

Boğa yatırımcıları Nvidia’nın yüksek değerlemesinin ve diğer büyük ölçekli teknoloji hisselerinin yükselişinin güçlü bilançolara bağlı olduğunu belirtiyor. Rallinin destekçileri şirketlerin bu özelliğinin yapay zeka rallisini dot-com balonundan ayırdığını belirtiyor.

Ancak Edwards aynı görüşte değil. Borsa uzmanı internet ekipmanlarına şirketi Cisco Systems’ın dot-com balonu zirvesi sırasında kısa bir süre için dünyanın en değerli halka açık şirketi haline geldiğini hatırlatıyor. Cisco ralliden kısa bir süre sonra ise değerinin önemli bir kısmını kaybetmişti.

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Tıpkı Nvidia gibi Cisco da hızlı bir bilanço artışı gösterdi. Ancak Cisco’nun değerlemesi kısmen Wall Street’ten gelen yüksek büyüme beklentileri nedeniyle adil değerinin çok ötesine geçmişti.

Edwards, “1990'ları yaşamış olan bizler, o zamanlar Nasdaq balonunun kısmen aşırı kapasiteye dönüşen fiziksel yatırımlarla körüklendiğini hatırlayacaktır. Bu Ponzi harcamaları sektör kazançlarını artırmıştı. Ancak hiçbir zaman değerlemeleri haklı çıkaracak derecede değildi” ifadelerine yer verdi.

Edwards, bugün de benzer bir şeyin olabileceğine dair işaretler olduğunu söyledi. ChatGPT'nin Kasım 2022'de piyasaya sürülmesinden bu yana teknolojide hisse başına kazanç büyümeleri güçlü olsa da Edwards, beklentilerin şirketlerin yakın geçmişte bildirdiklerinin önüne geçmeye başladığına dikkat çekti. Borsa uzmanına göre 1990'ların sonlarında dot-com balonu şişirilmesine benzer bir şey yaşanıyor.

Borsa uzmanı Wall Street analistlerinin değerleme tahminlerini yükseltmeyi çoktan bıraktığına dikkat çekti. Analistler arasındaki iyimserliğin Nasdaq 100’ün kısa vadeli performansıyla ilişkili olduğuna dikkat çeken Edwards sadece bu tablonun bile teknoloji hisselerinin düşmesi için yeterli olabileceğini söyledi.

Edwards ayrıca Wall Street ekonomistlerinin ABD ekonomisinin resesyona girme olasılığını hafife aldıklarını düşünüyor.

Borsagundem.net’in derlediği bilgilere göre Nasdaq Bileşik endeksi perşembe gününü %1,29 düşüşle tamamladı. Endeks 10 Temmuz’da ulaştığı tüm zamanların zirvesinden bu yana %4’ün üzerinde geriledi.