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Teknoloji ABD’nin tek derdi, nükleer sadece bizde olsun! Japonya ve Amerika’dan Kore’ye müdahale
Teknoloji

ABD’nin tek derdi, nükleer sadece bizde olsun! Japonya ve Amerika’dan Kore’ye müdahale

Japonya ve ABD Dışişleri Bakanları, "Kore yarımadasının nükleersizleştirilmesinde iki ülkenin yakın iş birliği yapmasında" mutabık kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 07:58:00 -
ABD’nin tek derdi, nükleer sadece bizde olsun! Japonya ve Amerika’dan Kore’ye müdahale

Bakanlık açıklamasına göre Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kyodo ajansına göre görüşmede iki bakan, "Kore yarımadasının nükleerden arındırılmasında iki ülke yakın iş birliğinin sürdürülmesinde" mutabakata vardı.

ABD Dışişleri Bakanlığına göre görüşmede Blinken, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına karşı olarak nitelediği "Kuzey Kore'nin füze denemelerini kınadığını" bildirdi.

Görüşmede Blinken, Japon mevkidaşına, "Kore yarımadasının nükleerden arındırılması için ABD'nin Güney Kore ve Japonya ile iş birliğini sürdüreceğini" aktardı.

Görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında Hayaşi, ocak ayında artan füze denemelerini anımsatarak, "Kuzey Kore'nin balistik füzelerinin Japonya'nın barış ve istikrarını tehdit ettiğini" söyledi.

Kyodo ajansına göre görüşmede iki bakan, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınağını sürdürmesine yönelik "derin endişeler" taşıdıklarını beyan etti.

Geçen ay farklı tip ve menzillerde 7 kez füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'nin, nükleer ve kıtalararası balistik füze denemeyi planladığı bildirilmişti.

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