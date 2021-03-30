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Dünya ABD'nin Suriye'nin kaynaklarını sömürmesine Rusya'dan sert tepki
Dünya

ABD'nin Suriye'nin kaynaklarını sömürmesine Rusya'dan sert tepki

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, 23 Mart'ta Suriye'den Irak'a 300 benzin tankeri, ay başından beri de en az 200 tahıl dolu kamyon geçtini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 00:39:00 -
ABD'nin Suriye'nin kaynaklarını sömürmesine Rusya'dan sert tepki

Suriye'deki insani durumun ele alındığı BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Verşinin, "ABD'ye ait konvoyların, Suriye'den Irak'a her gün petrol ve tahıl taşıdığına dair haberler gelmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre sadece 23 Mart'ta Suriye-Irak sınırından 300 benzin tankeri, ay başından beri de en az 200 tahıl dolu kamyon geçti" dedi.

"Suriyeliler ekmek ve benzin gibi temel ürünlerin eksikliğiyle mücadele ederken ABD'nin kontrolündeki Fırat'ın doğusunda doğal kaynak kaçakçılığı yapılıyor, buna paralel olarak fiiliyatta toplu cezalandırma yöntemi olan tek taraflı yaptırımlarla Suriye ekonomisine zarar veriliyor" diye devam eden Verşinin, yasadışı sınır ötesi bir eylem söz konusu olduğunda bunun gündeme geldiğini ancak sınır üzerinden insani yardım tedarik edileceği zaman BM Güvenlik Konseyi'nin gerekli görülmesinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.

'Batılı ülkeler tek taraflı yaptırımların etkisi karşısında susuyor'

Verşinin, ABD ve diğer Batılı ülkelerin temsilcilerinin Suriye vatandaşlarının hayatını dramatik şekilde olumsuz etkileyen yaptırımlar karşısında sessiz kaldığının, söz konusu temsilcilerin ülkedeki insani durumu anlatırken bu gerçekten bahsetmediğinin altını çizdi.

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