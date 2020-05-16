  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yazılımdaki iddiamızda yalnız değiliz

Türkiye sağlık turizminde 31 ülkeye kapısını açıyor

BDDK'dan Vera Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznine iptal kararı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azalmaya devam ediyor

Kıyı tesisleri hizmetleri için taban ve tavan ücret belirlenecek
için kalan
Dünya

ABD'nin 'süper füze' açıklaması sonrası Rusya'dan cevap: Teslim oluyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Süper füze' için düğmeye basıldığını açıklamasının ardından konuşan Roscosmos Başkanı Dimitriy Rogozin, "Yapabileceğimiz bir şey yok, teslim oluyoruz!" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 09:43:00 -
ABD'nin 'süper füze' açıklaması sonrası Rusya'dan cevap: Teslim oluyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmede, "Elimizde (füze projesi) var, buna 'super duper füze' diyorum ve dün bana söylendiği gibi, hemen şu anda sahip olduğumuzdan 17 kat daha hızlı olacak. Rusya’nın elinde sesten 5 kat hızlı füzelerin olduğunu, Çin’in de 5 veya 6 kat daha fazla olan bir hız üzerinde çalıştığını duymuşsunuzdur. Bizimkisi 17 kat daha hızlı ve az önce onay aldı" dedi.

Trump’ın bu açıklamasını değerlendiren Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yok, ‘super duper’ füzeye karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Teslim oluyoruz!" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

dr gökhan çelik kvc

BEYLER RAHAT OLUN ASELSANIN ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI LAZER SİSTEMLİ ELOKTROMAGNETİC FÜZE SİTEMİ SESTEN 26 KAT DAHA HIZLI VE BUĞÜN YARIN AÇIKLANACAK.BÜTÜN DÜNYA ŞOK OLACAK.
  • Yanıtla
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı