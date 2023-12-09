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Gündem ABD'nin soykırım aşkı resmileşti... BMGK'da acilen insani ateşkes tasarısına veto
Gündem

ABD'nin soykırım aşkı resmileşti... BMGK'da acilen insani ateşkes tasarısına veto

Yeniakit Publisher
2023-12-09 07:30:00 -
ABD'nin soykırım aşkı resmileşti... BMGK'da acilen insani ateşkes tasarısına veto

ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

BMGK'de Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylandı.

Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edildi.

İngiltere "çekimser" oy kullanırken diğer 13 üye "evet" oyu kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Şartı'nın 99. maddesini işleterek Konseye gönderdiği mektuba atıfta bulunulan karar tasarısında, Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtiliyordu.

Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılıyordu.

Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.

ABD'nin BM Daimi Temscilisi Robert Wood, karar tasarısında Hamas'ın kınanmadığını, bazı Konsey üyelerinin bu konuda sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

GUTERRES'TEN 99. MADDEYİ İŞLETMİŞTİ

Genel Sekreter Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ye mektup göndermişti.

Guterres, "Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil." ifadelerini kullanmıştı.

BMGK'de 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti.

 

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Yorumlar

Muhammed Ali

"Onlar bir birlerinin dostlarıdır" Müslümanlar gaflet uykusundan ne zaman uyanacak acaba, aynı bombaların tepelerine düşmesini mi bekliyorlar?

Türkiyem

Uyan Amerika DÜNYA senden büyüktür yabdiğin hadalarin cezasini beşden büyük olan dünyadaki uyanan insanlar verecektir hic bir amerikali siyonist ve işbirlikcilerine rahat yüzü yok.......
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