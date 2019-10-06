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ABD'nin skandal Bahçeli mesajına AK Parti'den çok sert tepki!

ABD Büyükelçiliğinin, bir FETÖ'cünün paylaştığı, "Türkiye Bahçelisi siyasete hazır olmalı" şeklindeki skandal mesajı beğenmesi üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert tepki geldi.

06 Ekim 2019 Pazar 09:38
ABD'nin skandal Bahçeli mesajına AK Parti'den çok sert tepki!

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından FETÖ'cü Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili attığı tweetin beğenilmesine AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabının, MHP Genel Başkanı Sn Bahçeli’nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı "beğeni"nisini şiddetle kınıyoruz.

Bu hadise, bir yandan Büyükelçiliğin Türkiye gerçekliğine hangi "ilgisiz" ve "yanlış" kişileri takip ederek yabancılaştığını, diğer yönüyle nasıl bir istihdam politikası izlediklerini göstermesi bakımından ibretliktir...

Konu kuru bir özürle geçiştirilecek bir konu değildir. İnsani açıdan kabul edilemez olduğu gibi içişlerimize çirkin bir müdahale çabasıdır. Büyükelçilikte istihdam edilen bazı kişilerin iki ülke ilişkilerine zarar vermek için özel bir gayret içinde olduğunu göstermektedir.

Kafa karışıklığının ötesinde bir durum vardır. ABD Dışişleri Bakanlığının ve ABD büyükelçiliğinin konuyu ciddi şekilde soruşturmasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz.

ABD Büyükelçiliği Türkiye’yi terör örgütleriyle bağlantılı kişiler üzerinden değil, doğru analiz yapabilen kişiler üzerinden anlamaya çalışmalıdır. İnsani konularda hassas olunması ise izah gerektirmeyen bir durumdur.

Hiçbir büyükelçilik Türkiye’deki hiçbir siyasi parti ve siyasetçi hakkında bu şekilde yorum yapamaz. Diplomatik teamüllere saygı esastır. Terör örgütleriyle bağlantılı kişiler bir büyükelçiliğin referansı olamaz.

MHP Genel Başkanı Sn Bahçeli’ye ve MHP camiasına bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

ABD büyükelçiliğinden kuru bir özür ötesinde, bu çirkin eylemi gerçekleştirenlere dönük soruşturma ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 09:38
  1. FETÖ
  2. Ergun Babahan
  3. AK Parti
  4. ABD Ankara Büyükelçiliği

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