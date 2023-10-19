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Dünya ABD'nin siyonist İsrail'e desteği, New York'ta protesto edildi
Dünya

ABD'nin siyonist İsrail'e desteği, New York'ta protesto edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-19 10:19:00 -
ABD'nin siyonist İsrail'e desteği, New York'ta protesto edildi

ABD'nin ve Biden yönetiminin siyonist İsrail'e olan desteği, New York'ta elektronik panolarla protesto edildi.

ABD'nin ve Biden yönetiminin siyonist İsrail'e olan desteği, New York'ta elektronik panolarla protesto edildi.

Panolar, kısa süreli olarak New York'un farklı yerlerinde görüldü.

"ABD Filistin halkının soykırıma uğramasını desteklemek için 3.8 milyar dolar gönderiyor", "İsrail hastaneleri bombalıyor, Biden parasını ödüyor", "Filistin'e Özgürlük", "Gazze'ye ablukayı sonlandırın" gibi mesajlarının yer aldığı panolarda Filistin bayrağı gösterildi.

ABD'nin farklı kentlerinde çok sayıda İsrail karşıtı protestolar da düzenlenmeye devam ediyor. Sıklıkla Ortodoks Yahudilerin de katıldığı protestolarda siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları eleştiriliyor.

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