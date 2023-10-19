ABD'nin siyonist İsrail'e desteği, New York'ta protesto edildi
ABD'nin ve Biden yönetiminin siyonist İsrail'e olan desteği, New York'ta elektronik panolarla protesto edildi.
ABD'nin ve Biden yönetiminin siyonist İsrail'e olan desteği, New York'ta elektronik panolarla protesto edildi.
Panolar, kısa süreli olarak New York'un farklı yerlerinde görüldü.
"ABD Filistin halkının soykırıma uğramasını desteklemek için 3.8 milyar dolar gönderiyor", "İsrail hastaneleri bombalıyor, Biden parasını ödüyor", "Filistin'e Özgürlük", "Gazze'ye ablukayı sonlandırın" gibi mesajlarının yer aldığı panolarda Filistin bayrağı gösterildi.
ABD'nin farklı kentlerinde çok sayıda İsrail karşıtı protestolar da düzenlenmeye devam ediyor. Sıklıkla Ortodoks Yahudilerin de katıldığı protestolarda siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları eleştiriliyor.
Gündem
Biden'dan kritik Ortadoğu ziyareti! Hastane katliamı sonrası liderler randevularını iptal etti
Dünya
'Kan' kardeşliği! Sivil katliama ortak olan Biden'dan İsrail'e destek: Kendinizi savunmaya çalışıyorsunuz!